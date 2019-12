¿Qué fue de los jugadores del desafiliado Veracruz?

Los jugadores del extinto Veracruz, poco a poco comienzan a ver la luz.

Hace apenas unas semanas, los futbolistas no tenían certidumbre si les iban a pagar, si iban a seguir jugando, si iban a continuar con su carrera.

Pero con la desafiliación de Fidel Kuri y los Tiburones, sus derechos federativos fueron liberados, por lo cual tienen la libertad total de contratarse con el club que quieran, sin darle explicaciones a nadie.

Algunos exescualos ya hasta estrenaron nueva camiseta, pero... ¿y los demás?

Sebastián Jurado

Todo hace indicar que el portero tiene un pie en Cruz Azul, aunque Morelia también quiere hacerse de sus servicios.

Colin Kazim Richards

El inglés, turco, chipiotra y con ascendencia de Antigua, encontró rápidamente trabajo, jugará con el Pachuca.

Cristian Menéndez

"El Polaco", quien casi no tuvo actividad en este semestre, ahora vestirá la camiseta de Puebla. A la salida de Lucas Cavallini, quien seguirá su carrera en el Vancouver de la MLS, sus características le vienen más que bien a los de La Franja. Su valor según transfermarket es de 1.8 millones de dólares.

Arturo Paganoni

Otro exescualo que se irá a refugiar al Puebla es Arturo Pagaoni. El ex rojinegro, lateral derecho, le vendrá bien a los camoteros, que sufrieron por cubrir ese hueco en el torneo pasado. Su valor es de 1.2 millones.

"Puma" Chávez

Diego Chávez, otra de las joyas jóvenes de Diego Kuri, podría ir a reforzar a Necaxa, que tendrá como técnico a Alfonso Sosa.

Brayan Carrasco

El chileno fue de los primeros en abandonar el barco escualo, se regresó a su país y apunta a jugar en el Audax Italiano, cuando la liga andina vuelva a caminar.

Iván Santillán

Antes que nadie, Santillán se fue del Puerto para no volver. El peruano está a punto de firmar con el Universitario de Deportes.

Y los que faltan...

La plantilla original de Veracruz para este torneo, era de 24 futbolistas, de los cuales, apenas siete, parece, tienen dónde seguir sus carreras. Son 17 futbolistas, los huérfanos que dejó Fidel Kuri, los que pasarán a engrosar las listas del desempleo si no consiguen equipo de aquí a inicios de año. Para estos sí que será una amarga Navidad, sin empleo y sin dinero... por eso de la falta de pagos.