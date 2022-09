Qué necesita "Checo" Pérez para ser subcampeón en la Fórmula 1

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 12 (EL UNIVERSAL).- Ser campeón del mundo en la Fórmula 1, al menos en esta temporada, es algo que sólo luce posible para Max Verstappen, coequipero de Sergio "Checo" Pérez en Red Bull.

Y es que el neerlandés ha sacado una brutal ventaja sobre el resto de pilotos de la parrilla, lo que lleva al mexicano a luchar por quedarse al final de la campaña como el subcampeón, darle al equipo el 1-2 y además el trofeo de constructores, donde también los austriacos son los líderes.

No es ninguna mentira que pese a tener altibajos, luego de 16 fechas corridas en este 2022, Checo Pérez está en la pelea por ese segundo puesto, que va y viene entre él y Charles Leclerc de Ferrari.

Pero también es cierto que el final del año en la máxima categoría se acerca y esto pone más presión al tapatío para consolidarse en ese puesto dos del campeonato.

La gran pregunta es qué necesita Checo Pérez para quedarse con ese lugar y la primera respuesta es consistencia.

El de Guadalajara, a falta de seis Grandes Premios por disputarse, no puede dejar ir un solo punto, pues cualquier descuido se puede traducir en ventaja para el monegasco, aunque con la misma situación pero al revés, el de Red Bull se vería favorecido.

Y es que bien dicen que los 'fierros fallan' y eso es algo que a Ferrari se le ha dado en reiteradas ocasiones en el presente campeonato, tema que Pérez ha sabido aprovechar.

Pero más allá de esa "suerte a favor o en contra", otra de las necesidades de Sergio sobre su RB18 es que debe finalizar las carreras por encima del F175 de Charles, para así primero superarlo y después tomarle ventaja, como ha pasado en varias ocasiones durante el año.

Al momento, tras el Gran Premio de Italia, el 16 del equipo de Maranello es sublíder con 219 puntos, mientras que Pérez tiene 210, es por esto que lo más importante para el tapatío, si es que no quiere dejar libre el segundo peldaño, es agregar más puntos en cada carrera que los que hará Charles, además del punto extra que se da con la vuelta rápida, que Checo sabe muy bien cómo conseguirla.

Será hasta finales de septiembre y principios de octubre, que la F1 vuelva a escena, con el GP de Singapur.