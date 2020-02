"Que no diga tarugadas", dice el "Piojo" a técnico de Comunicaciones FC

Miguel Herrera, entrenador del América, respondió con molestia a la actitud pasiva de su homólogo de Comunicaciones FC, Mauricio Tapia, por lo ríspido del duelo de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf.

"Que no diga tarugadas... La patada a (Andrés) Ibargüen es de roja, fue una jugada de mala intención", reprochó el estratega de las Águilas.

De igual modo, el "Piojo" aseguró que espera a los guatemaltecos con la misma intensidad, situación que lo obliga a no exponer a un golpeado Henry Martín, quien hizo trabajo diferenciado en Coapa.

"Espero la misma intensidad, nadie puede desear más que tú. Tenemos muchos deseos de avanzar, de ser fuertes".

Mientras que el mediocampista Sebastián Cáseres, quien hoy cumple 23 años de edad y es una de las nuevas caras del club, señaló que enfrentarán al Comunicaciones sin temor, luego del empate 1-1.

"No creo que sea de esa manera (salir con miedo), nos preparamos para eso. Para mí es una final y así serán los demás partidos, nos jugamos la clasificación, por eso debemos plasmar nuestra mejor versión".