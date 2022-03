¿Qué selecciones pueden calificar al Mundial en esta Fecha FIFA?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 23 (EL UNIVERSAL).- Comienzan a definirse los invitados para la Copa del Mundo de Qatar 2022. 15 selecciones ya tienen su boleto, pero en esta Fecha FIFA se definirán otros 14 equipos que asistirán a la justa que se llevará a cabo a partir del siguiente 21 de noviembre.

Y los últimos tres cupos disponibles los disputarán hasta el mes de junio en los partidos de repechaje, que se disputarán entre la AFC y Conmebol, la Concacaf contra Oceanía. Además de un partido que no se podrá definir por el momento debido al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania.

Las selecciones que ya aseguraron su lugar en el Mundial son Qatar, que es el anfitrión, Brasil y Argentina, por parte de la Conmebol, Irán y Corea del Sur de la AFC, mientras que de la UEFA son, Alemania, Dinamarca, Bélgica, Francia, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

¿QUÉ SELECCIONES ASEGURARÍAN SU BOLETO A QATAR 2022?

CONCACAF

La confederación de Centro y Norteamérica da tres boletos directos a la Copa del Mundo y uno al repechaje. Las selecciones que por el momento tienen el pase directo son Canadá, Estados Unidos y México. Mientras que Panamá y Costa Rica estarán buscando el cuarto sitio por la repesca.

México enfrentará a Estados Unidos, Honduras y El Salvador. Canadá jugará contra Costa Rica, Panamá y Jamaica, mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas, además de visitar el estadio Azteca para jugar con el Tricolor, también enfrentará a Panamá y Costa Rica.

CONMEBOL

Una de las eliminatorias más parejas se vive en Sudamérica. Brasil y Argentina ya tienen su pase y están en juego dos plazas directas que varios equipos tiene la posibilidad de tomarlas. Al momento las ocupan Ecuador (25 pts) y Uruguay (22 pts), pero Perú, Chile y Colombia podrían entrar en disputa.

Ecuador enfrentará a Paraguay y Argentina, mientras que Uruguay recibe a Perú y visita Chile, quienes antes jugarán ante Brasil. Colombia tiene un panorama más complicado, ya que además de sus enfrentamientos (Bolivia y Venezuela), dependerá de otros resultados. Quien culmine en la quinta posición de la eliminatoria, enfrentará a la quinta selección de Asia en junio en el repechaje.

UEFA

En Europa aún hay tres pases a Qatar 2022, pero sin duda esta confederación se ha visto afectada por la invasión rusa a Ucrania. El equipo de Rusia fue suspendida y no podrá disputar el torneo futbolístico mundial, por lo que su rival, Polonia, avanzó de forma directa a la final de la Ruta B y enfrentará al ganador del partido entre Suecia y República Checa.

Otra de las afectaciones es que el partido entre Escocia vs Ucrania quedó aplazado por el conflicto ya mencionado, así que se definirá hasta junio. El rival de estas selecciones en la final de la Ruta A será entre Gales y Austria. La Ruta C tendrá una de las disputas más llamativas donde están equipos como Portugal e Italia, que en la semifinales recibirán a Turquía y Macedonia del Norte, respectivamente.

AFC

En Asia culminará la tercera etapa de clasificación, la cual está conformada por dos grupos de seis selecciones. Los dos primeros tienen el pase directo, mientras que los tercero jugarán una eliminatoria a juego único que los pondrá en el repechaje ante el quinto de la Conmebol. Arabia Saudita y Japón comandan el sector B, mientras que Australia es el tercer lugar y se enfrentarían momentáneamente ante Emiratos Árabes Unidos por el pase a la repesca.

OFC

Oceanía tiene medio pase. El ganador de la clasificación se verá las caras contra el cuarto lugar de la eliminatoria de la Concacaf. Nueva Zelanda es el equipo favorito.