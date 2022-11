A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- Hugo Cárabes López tuvo un accidente en motocicleta hace algunos años y perdió su pierna.

Después de superar este trauma, se integró y ahora es capitán del equipo de futbol de amputados llamado Chapulines de la Ciudad de México.

Además, forma parte de la Selección Nacional de Futbol de Amputados y participó en el Mundial de la especialidad celebrado en Turquía hace algunos días.

"Me dijeron hay más personas como tú, que no se rinden, pero yo dije: ´qué voy a hacer con una pierna si el futbol se juega con dos´, y un día me animé y dije: ´pues vamos´", sostuvo.

Los Chapulines entrenan en la cancha del Deportivo Valle Escandón, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual será techada gracias a los recursos del Presupuesto Participativo 2022.

"Que techen una cancha y que se enfoquen en vernos a nosotros, pues nos llena de orgullo y a la vez nos motiva a seguir entrenando y preparándonos para ser cada vez mejores, no nada más en el futbol, sino familiar y emocionalmente, porque te cambia la vida", señaló el seleccionado nacional.

En la referida cancha del Deportivo Valle Escandón, vecinas y vecinos de la colonia y de los alrededores, se dieron cita para conmemorar el 11 aniversario del Presupuesto Participativo, junto con autoridades del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quienes conocieron el referido proyecto ganador de la consulta ciudadana de este año, en voz de las personas ciudadanas promoventes y a través de una video cápsula que contiene testimonios de los jóvenes beneficiados con la futura obra.

---IECM celebra el 11 aniversario del Presupuesto Participativo

Bajo el lema "11 jugadores, 11 años de Presupuesto Participativo, una sola pasión", y en medio de un ambiente festivo, el IECM realizó la celebración de un aniversario más de dicho mecanismo de participación ciudadana, mediante el cual vecinas y vecinos de la capital ´enchulan´ sus colonias, rescatan espacios públicos y conservan áreas verdes, con proyectos culturales, deportivos, sustentables e incluyentes.

En su intervención, el consejero Mauricio Huesca se congratuló con el aniversario 11 del Presupuesto Participativo, y consideró que ha representado un periodo de aciertos, aprendizajes y transformaciones, lo cual hoy se ve materializado en proyectos que atienden necesidades específicas de las comunidades, y este mecanismo de democracia participativa sirve para generar confianza en la ciudadanía y mejorar en nuestro entorno.

A su vez, la presidenta del IECM, Patricia Avendaño, destacó que resulta emotivo y motivador que el proyecto ganador de la Consulta 2022 en esta unidad territorial sea en beneficio de la población en general, y en particular de personas con discapacidad.

Cárabes, junto con sus compañeros de equipo, Sebastián Salvador Pérez Pombo y Abraham Gutiérrez Olguín, ofrecieron una demostración de sus habilidades en el futbol soccer de amputados.