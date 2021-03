Quedan pocos lugares para la Selección de Martino

Gerardo Martino es de esos entrenadores que sabe muy bien con quiénes cuenta y quiénes no para su proceso mundialista y, en este 2021, la Copa de Oro.

A pesar de las críticas por convocar a jugadores que no han tenido actividad durante más de tres meses en la MLS —que está en pretemporada—, el "Tata" lo hizo porque son parte de su proyecto previo a las eliminatorias y el torneo de Concacaf.

En eso estriba la importancia de los amistosos contra Gales (mañana) y Costa Rica (martes), porque serán los últimos castings oficiales para llenarle el ojo.

No es que tenga favoritos, sino que cuida y respeta a los suyos. Otros todavía tienen que ganarse un puesto secundario. Por lo pronto, convocó a 26 jugadores, pero a la Copa de Oro sólo 23.

En la portería, es muy claro que Guillermo Ochoa es su titular, pero Jaime Lozano lo quiere como refuerzo en los Juegos Olímpicos. Si se da, Alfredo Talavera aspira a ser el encargado en el certamen a jugarse en Estados Unidos, mientras que Jonathan Orozco y Hugo González compiten por el tercer sitio.

En la defensa, Martino no ha realizado mucho movimiento: Héctor Moreno y Néstor Araujo son los pilares, seguidos por Carlos Salcedo como relevo en la central; Luis Rodríguez y Jesús Gallardo en las laterales, y los jóvenes, como Jorge Sánchez, César Montes y Gerardo Arteaga deben seguir con mucha regularidad para aspirar a aparecer.

En la media cancha, se extiende la competencia entre veteranos y jóvenes. A Edson Álvarez, Andrés Guardado, Héctor Herrera y Carlos Rodríguez (hoy con Lozano) no los quitan de las listas; hasta Luis Romo y Jonathan dos Santos son regulares. La nueva generación, con Orbelín Pineda y Erick Gutiérrez, empuja.

Mientras que en el ataque, a lo máximo que aspiran es a ser suplentes de Raúl Jiménez —mientras se recupera de la lesión—, Jesús Manuel Corona e Hirving Lozano. Alan Pulido y Henry Martín (sin olvidar a José Juan Macías) pelean por ser la sombra de Raúl. No más.



* ¿A TOKIO?

Edson Álvarez y Diego Lainez dan la edad requerida para los JJOO y podrían ir a ese grupo.



* REFUERZOS

Guillermo Ochoa, Andrés Guardado y Raúl Jiménez también podrían ir a Tokio.



* LOS QUE PELEAN

Hugo González. Guardameta del Monterrey, en busca de un Mundial.

Edad: 30 años.

Partidos con Selección: 5.

Goles recibidos: 5.



Jonathan Orozco. Portero veterano y capitán en el Tijuana.

Edad: 34 años.

Partidos con Selección: 9.

Goles recibidos: 6.



Erick Gutiérrez. Experiencia de tres años en Europa con el PSV.

Edad: 25 años.

Partidos con Selección: 19.

Goles: 1.



Orbelín Pineda. Volante dinámico en el Cruz Azul.

Edad: 25 años.

Partidos con Selección: 25.

Goles: 2.



Alan Pulido. Delantero del Sporting KC de la MLS.

Edad: 30 años.

Partidos con Selección: 14.

Goles: 5.



Henry Martín. Mejor goleador este torneo para el América, con seis.

Edad: 28 años.

Partidos con Selección: 8.

Goles: 2.