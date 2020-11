Quedó definido el Repechaje del Guardianes 2020

Con el triunfo de 4-0 de Santos Laguna sobre el Mazatlán FC, los duelos del repechaje han quedado definidos.

Estas eliminatorias se desarrollarán a un solo partido, en casa del club que quedó mejor colocado en la tabla de competencia.

El equipo ganador en tiempo regular será quien avance y en caso de haber empate, se definirá en tanda de penaltis.



Series:

· Monterrey (29) vs Puebla (20), en el estadio BBVA.



· Tigres (28) vs. Toluca (21) en el Universitario.



· Guadalajara (26) vs. Necaxa (24) en el Akron.



· Santos (25) vs. Pachuca (25) en el Corona.



Estos partidos se disputarán entre el sábado 21 y domingo 22 de este mes.

Con los ganadores de estos juegos se completarán los cuartos de final, a los cuales ya están clasificados los primeros cuatro lugares de la tabla:



· León (40 puntos)

· Pumas (32)

· América (32)

· Cruz Azul (29)