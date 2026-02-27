Querétaro y Santos en duelo de urgencias

México.- La Jornada 8 de la Liga MX se abre este viernes con un duelo de urgencias en La Corregidora, donde Querétaro recibirá a Santos Laguna.

Los Gallos Blancos, en el puesto 14 con cinco puntos, intentarán sacar provecho de la localía para escalar posiciones, mientras que Santos, en el fondo de la tabla con apenas un punto, llega con la necesidad de un triunfo que detenga su mala racha.

El último encuentro disputado entre los dirigidos por Esteban González y Roberto Tapia sucedió en el Clausura 2025, en donde los queretanos se impusieron como visitantes 2-1 sobre los laguneros.

Tras la cancelación de su encuentro en la jornada anterior contra los Bravos de Juárez debido a la jornada de violencia registrada en distintos estados del país; Querétaro llega descansado y con la oportunidad de recuperar ritmo frente a Santos Laguna, quien viene de una derrota de 1-2 ante el León.

Cabe mencionar que hasta el momento la Liga MX no ha dado fecha oficial para el duelo Querétaro vs FC Juárez.

El encuentro programado a las 19:00 horas.