¿Quién era Sara Lee? Luchadora de WWE que murió a los 30 años

Sara Lee se convirtió en tendencia debido a que la exluchadora de la WWE murió a los 30 años de edad.

Hasta momento se sigue sin conocer la razón exacta de su muerte. La única información que se tiene sobre este caso es que se acaba de recuperar de una sinusitis, pero no hay conocimiento si esto tuvo que ver con su fallecimiento.

Sara Lee era madre de tres niños (una mujer y dos hombres), además, era esposa del también luchador Westin Blake, de hecho, el mundo luchístico abrió una cuenta para donar dinero que será entregado a los huérfanos y viudos.

Lee tenía 30 años de edad, era originaria de Hope Township, Michigan, su pasión por la lucha libre comenzó a temprana edad y el gran momento llegó en 2015.

Sara formó parte de la sexta edición del reality show de WWE "Tought Enough" donde tuvo la oportunidad de mostrar su talento en el ring y fue preparada por luchadores de la empresa como Chris Jericho.

Lee luchó con el nombre de Hope y se proclamó campeona de este reality que le dio la oportunidad de ser firmada por la WWE por un año, ganó un contrato por 250 mil dólares y se lo entregó Triple H.

"Muchas gracias al universo de la WWE por elegirme, no puedo esperar para comenzar", se lee en su publicación cuando se convirtió en la ganadora.

Sara Lee se comenzó a preparar en NXT (empresa de la WWE) y tuvo su primera función hasta enero de 2016, en total tuvo seis luchas en NXT y en octubre terminó su relación.

Tras darse a conocer la muerte de Sara Lee la WWE externó sus condolencias a la familia de su exluchadora.

"Lee sirvió de inspiración para muchos en el mundo del entrenamiento deportivo", se lee.

Sara Lee en su cuenta de Instagram compartía que estaba disfrutando de su etapa como mamá, alejada del ring pero siendo una amante de las pesas.