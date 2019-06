¿Quién es Alex Morgan, la goleadora de Estados Unidos?

Alex Morgan es una de las jugadoras que ha trascendido en la historia del futbol de Estados Unidos y mundial. Nació el 2 de julio de 1989 den Diamond Bar, California. Desde muy pequeña mostró mucha capacidad para el deporte, hasta que a los 14 años comenzó practicar el futbol.

Gracias a su nivel futbolístico, la Universidad de California le otorgó una beca para estudiar Economía Política. Entrenó con los California Golden Bears y en su primera temporada terminó siendo la goleadora del equipo con ocho goles.

Su primera aparición con el combinado de los Estados Unidos fue con la Selección Sub-20 en un campeonato de categoría organizado por la CONCACAF en el 2008 en Puebla.

En 2011 fue la primera futbolista en la lista del draft de la WPS, siendo seleccionado por el Western New York Flash, donde pudo debutar en el futbol femenil profesional. Un año después se unió al Seattle Sounders Femenil.

Ha militado en equipos como el Portland Thorns, Orlando Pride y el poderoso Olympique Lyonnais. Entre sus logros están dos ligas de Estados Unidos, una de Francia y una Copa Francesa, además de la Women's Champions League en 2017.

En cuanto al equipo de las Barras y las Estrellas ha conseguido un mundial Sub 20, Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo de Canadá 2015.

Han sido muchas actuaciones destacadas de la estadounidense, pero hay una en particular. Durante el Mundial Femenil de Francia 2019 enfrentó a la Selección de Tailandia. Las norteamericanas vencieron históricamente a su rival por un marcador de 13-0, pero Morgan se llevó los reflectores al marcar en cinco ocasiones.