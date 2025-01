¿Quién es Liam Lawson, el sustituto de "Checo" Pérez?

Luego de ser oficial la salida del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez de la escudería Red Bull, el equipo de Fórmula 1 no tardó en compartir más noticias sobre sus planes en la temporada 2025.

Anunciando de manera oficial la incorporación de Liam Lawson, quien ocupará por lo menos durante la siguiente campaña el sitio del tapatío en la máxima categoría.

Mediante un comunicado en redes sociales, el equipo austriaco notificó la llegada de Liam Lawson, quien estuviera en el equipo Alpha Tauri y ahora será compañero de Max Verstappen.

En el texto compartido por el equipo, el nuevo integrante del equipo se dijo agradecido por la oportunidad y estableció vivir un sueño, por su parte Christian Horner, jefe de la escudería no ocultó su felicidad ante la decisión.

"Estoy encantado de anunciar que Liam Lawson se unirá al equipo en 2025. Las actuaciones de Liam a lo largo de sus dos períodos con Visa Cash App Racing Bulls han demostrado que no solo es capaz de ofrecer buenos resultados, sino que también es un verdadero corredor, que no tiene miedo de mezclarse con los mejores y salir victorioso" expresó.

La llegada de Liam Lawson, generó molestia entre los seguidores de Checo Pérez, quienes en plataformas digitales recordaron los múltiples problemas entre ambos pilotos en la reciente temporada.