Video | Dibu Martínez se burla de Guillermo Ochoa por Mundial

La Selección de Argentina cumplió hace unas horas, un par de años tras lograr levantar la Copa del Mundo en la edición de Qatar 2022, un hecho que fue recordado por varios elementos albicelestes.

Y que tuvo un momento clave ante México, al ser un triunfo que motivó al cuadro de Lionel Scaloni para alcanzar el máximo objetivo.

Gracias a un par de anotaciones, entre las que destacó la hecha por Enzo Fernández, acción que al ser recordada generó la burla de Emiliano "Dibu" Martínez.

El guardameta argentino, al ver la imagen de la acción no dudó en burlarse de Guillermo Ochoa, al asegurar que pudo hacer mucho más para evitarlo.

"Un poquito más el arquero, ¿no? Un poquito más, era re obvia", comentó generando las risas de sus compañeros ante las cámaras.

Luego de su comentario y al darse cuenta, pidió a la gente de producción no incluir su comentario, que no tardó en volverse viral en redes sociales.

El dibu cada vez que puede mea un poco a México pic.twitter.com/YYcCryC4J8 — 0800CJ (@0800Cj) December 18, 2024