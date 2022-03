Quiere Gallos aprovechar racha negativa de América

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo se le carga al Guadalajara, ya que además de acumular tres derrotas consecutivas y perder una ventaja de 2-0 en su último juego, ahora tendrá que prescindir de su mejor hombre, Alexis Vega, por dos partidos.

Vega, delantero del Rebaño, fue castigado con dos juegos por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol, debido a la expulsión que sufrió en el juego del sábado ante los camoteros del Puebla.

Vega fue reportado por el árbitro Fernando Hernández, por: "Insultar soezmente a los Oficiales del partido".

El atacante del Rebaño se fue encima del silbante después de que éste diera por bueno el gol del empate poblano, que pudo venir viciado por una falta contra un miembro de su equipo.

Ricardo Peláez, director deportivo de las Chivas, dijo en entrevista a TUDN que protestarán la suspensión del delantero, y explicó que Vega utilizó palabras del uso común en una cancha de juego: "Cabrón, puto o pendejo, es un vocabulario muy común en México; entonces, por qué no se castiga cuando los extranjeros llegan y dicen boludo, la concha de tu madre... ¿Eso no cuenta, o sólo lo que conocemos de este lado? Todo eso se dijo en el partido y no se actuó del mismo modo", comentó.