Quieren hacer de Tigres el mejor, en unos 10 años

Cuando Mauricio Culebro fue presentado como presidente de los Tigres, en junio, inició una nueva era que dejaba atrás la histórica gestión de Alejandro Rodríguez. El exdirectivo del América quiere estar a la altura con los felinos y todavía más arriba, si se puede.

Culebro afirmó, en la presentación de un nuevo patrocinador, que su objetivo es llevar a los felinos a ser el mejor equipo del continente en un periodo de cinco a 10 años.

"Es un objetivo que tenemos claro: Llevar a Tigres a ser el mejor equipo, no sólo de México, sino de América. Es la idea que tenemos. Planteamos una estrategia para hacerlo en los siguientes cinco a 10 años", dijo.

El presidente de los felinos regiomontanos subrayó que este objetivo incluye a los equipos varonil y femenil, ambos clasificados para las fases finales de sus respectivas competencias en el Apertura 2021.

"La idea de ser el mejor equipo no sólo es dentro de la cancha, sino fuera, y no sólo incluye al equipo varonil, sino también al femenino, fuerzas básicas, inteligencia deportiva, ciencias del deporte... Todo", aseguró.

El directivo mencionó que la lucha por el título debe ser permanente en los equipos de la institución norteña.

"Esa es la tendencia que queremos mantener. Estamos en la Liguilla con ambos equipos, el varonil y el femenil, y tenemos mucha ilusión de que los buenos resultados se mantendrán en esta nueva etapa", concluyó.



* LIGUILLA AL DÍA

León. El defensa Fernando Navarro y el volante Luis Montes podrían reaparecer.

Puebla. El entrenador Nicolás Larcamón adelanta que su equipo será ofensivo.

Santos. El defensa Matheus Doria asume la misión de marcar a André-Pierre Gignac.}

Las Chivas oficializan salida de Oribe Peralta. Mediante un comunicado oficial, la directiva de las Chivas oficializó la salida del delantero Oribe Peralta, cuyo contrato expiraba al término del actual torneo. El Cepillo nunca pudo responder a las expectativas en el club.