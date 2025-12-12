R. Cordero acudirá a la Gala de la FIA

Todo está listo para que este viernes 12 de diciembre la capital uzbeka reciba a la crema y nata del automovilismo mundial durante la Gala Anual de la FIA 2025, una de las ceremonias más prestigiosas del deporte motor, donde se reconocen a los campeones de las principales categorías internacionales.

Entre los invitados destacados se encuentra el mexicano Ricardo Cordero, quien ya se encuentra en Uzbekistán para recibir el galardón que lo acredita como campeón del NACAM Rally Championship 2025, torneo que abarca Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Este logro representa su cuarto título en la categoría, consolidándolo como una figura referente del rallismo continental.

Cordero expresó su emoción por volver a la gala: "Contento de estar de nueva cuenta aquí, entusiasmados de recuperar la corona del Nacam. Es nuestro cuarto título y es por ende la cuarta vez que nos invitan a la gala. Uzbekistán es espectacular, tiene una gran arquitectura y museos impresionantes. Estamos en Taskent, sede de asambleas generales de la FIA anteriormente. Contentos de estar aquí, entusiasmados de recibir una vez más el trofeo FIA, orgullosos de representar a mi país en esta gala donde está lo más destacado del automovilismo", señaló el piloto.

La ceremonia reunirá a campeones de la Fórmula 1, el WRC, la Fórmula E y otras disciplinas de alto nivel. Cordero compartirá mesa con figuras como Lando Norris, campeón mundial de Fórmula 1, y Sébastien Ogier, multicampeón del Campeonato Mundial de Rally.

Taskent, ciudad caracterizada por su mezcla de arquitectura moderna y herencia soviética, se ha convertido en una sede ideal para la gala.

El país de Asia Central –limitado por Kazajistán y Afganistán, entre otros– es reconocido por su riqueza cultural y una amplia oferta de museos.