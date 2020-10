Rafael Baca sería baja de Cruz Azul por Covid-19

Rafael Baca, volante de Cruz Azul, no fue convocado para el juego de este día ante el Guadalajara, por Covid-19.

Baca, según reportes, salió positivo en la prueba que se realizó antes de que el equipo viajara a la Perla Tapatía, pero se encuentra sin síntomas.

El michoacano, de todos modos, no ha sido considerado en la alineación titular del equipo desde una lesión que lo alejó por espacio de dos semanas. Se habla de que está viviendo sus últimos juegos con los cementeros ya que saldrá para la próxima temporada.

Más bajas

Otro que no fue considerado por Robert Dante Siboldi para el juego ante las Chivas es el ecuatoriano Jonathan Borja, a quien su falta de actitud lo ha venido relegando.

Alta

Entre los convocados resalta el nombre de Daniel López, centro delantero mexicano que milita en el equipo de la Sub 20. Está registrado como defensa central, pero lleva nueve goles en el torneo.