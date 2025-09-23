logo pulso
Rafael Nadal advierte sobre difusión de videos falsos en línea

El tenista Rafael Nadal alerta sobre la circulación de videos falsos en internet que contienen consejos financieros engañosos.

Por AP

Septiembre 23, 2025 07:29 p.m.
A
MADRID (AP) — Rafael Nadal advirtió sobre la difusión de videos falsos en línea en los que se le ve ofreciendo consejos financieros y los riesgos de la inteligencia artificial.

El retirado astro del tenis expresó el martes que nunca ha avalado ninguno de los videos en línea ni sus mensajes.

"Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario", escribió Nadal en sus redes sociales. "Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz".

"En estos vídeos se me atribuyen consejos o propuestas de inversión que no provienen de mí. Se trata de publicidad engañosa", añadió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En su cuenta de Linkedin, Nadal se refirió al desafío de la sociedad de aprender a distinguir entre lo que es real y lo que está manipulado, y de "de promover un uso ético y responsable de la tecnología".

"Creo que la innovación siempre es positiva cuando se pone al servicio de las personas, pero debemos ser conscientes de sus riesgos y actuar con sentido crítico", afirmó.

