Rafael Nadal destaca la rivalidad con Federer y Djokovic en el tenis

Miami (EE.UU.), 6 nov (EFE).- El extenista español Rafael Nadal afirmó este jueves que Roger Federer y Novak Djokovic le llevaron al límite durante su carrera deportiva, aunque cada uno lo hizo a su manera, pues el suizo era un tenista "un poquito más mágico", mientras que el serbio ha sido "más trabajado".

"Son dos personalidades distintas, pero que al final tienen una gran pasión y un gran amor por el deporte", afirmó Nadal al recordar a sus dos mayores rivales durante el America Business Forum (ABF), un foro que reúne entre el 5 y el 6 de noviembre en Miami a líderes políticos, empresariales y deportistas.

El español se retiró de las pistas en 2024 con 22 'Grand Slam', por 20 de Federer y 24 de Djokovic, el único de los tres que sigue aún en activo.

Estas cifras los convierten en los tres tenistas masculinos más exitosos en la historia del tenis, y el propio Nadal aseguró que el hecho de haber coincidido los tres en el tiempo les dejó "muy poquito margen".

El mallorquín los definió como "rivales de una envergadura mayúscula" que le llevaron "al límite durante todos estos años".

Subrayó que Federer fue un tenista "un poquito más mágico" desde el punto de vista del talento puro y la inspiración, mientras que Djokovic fue "alguien un poquito mas trabajado", con una ética de trabajo y una mentalidad ganadora "difícil de superar".

Nadal también evocó el momento más difícil de su carrera: la lesión degenerativa en el pie que sufrió en 2005 y que, según admitió, amenazó con acabar con su carrera profesional.

Sin embargo, señaló que esa lesión le ayudó a poner en valor todo lo que le sucedió en su carrera y a nunca dar por sentado una derrota o una victoria.

"He tenido que vivir con ese problema durante toda mi carrera", dijo.

Pero matizó: "Esto me ha permitido disfrutar muchísimo más y valorar las cosas buenas que me han ido pasando".

Además de participar en el foro, Nadal se encuentra en Miami para asistir al Gran Premio de Miami de la E1Series, el campeonato mundial de motonáuticas eléctricas, que se disputa entre el 7 y el 8 de noviembre, y en el que el extenista patrocina al equipo 'Team Rafa'.