Rafael Puente explicó la razón para dejar a Dani Alves en la banca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 8 (EL UNIVERSAL).- Rafael Puente inició oficialmente su etapa como técnico de Pumas y lo hizo con una sorpresa en la alineación, dejó en la banca al brasileño Dani Alves, quien desde su llegada al futbol mexicano había sido titular todos los juegos, sumado a que concluía los 90 minutos.

Al ser cuestionado sobre esta decisión "Rafa" aseguró que "A nosotros (cuerpo técnico) nos corresponde tomar la decisión más justa, consideramos que Dani, quien se integró en la fase final de la pretemporada luego de su participación en el Mundial, no estuviera de inicio".

Alves ingresó al juego para la parte complementaria, ocupando su posición natural de lateral derecho, por lo que "Rafa" Puente adelantó que bajo su dirección técnica el brasileño jugará en esa zona, tomando en cuenta que el torneo pasado Dani fue colocado en distintas zonas del terreno de juego.

"Dani Alves es, si no el mejor lateral derecho de la historia sí está en el top-3 de lateral derecho, si tenemos un top-3 en esa posición lo pondremos ahí, respeto cualquier otro punto de vista", dijo el técnico mexicano.

Pese a que Pumas ganó (2-1) el director técnico no se dijo al cien por ciento satisfecho por lo mostrado por sus dirigidos, por lo que advierte que mejorarán en algunos aspectos.

"Siempre será importante ganar y arrancar sumando tres de local, pero el primer tiempo estuvo muy alejado de lo que hemos trabajado y el segundo tiempo ante un contexto que cualquiera pensaría que es favorecedor por tener superioridad numérica, aunque el equipo replegado se vuelve complejo, la victoria da tranquilidad para corregir y seguir trabajando", sentenció.

Pumas en la Jornada 2 del Clausura 2023 visitará Torreón para medirse a Santos.