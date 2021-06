Rafael Puente primero reventó a Ferretti; ahora es su auxiliar

Rafael Puente Jr., actual auxiliar de Ricardo Ferretti, alguna vez lanzó fuertes críticas al que ahora es su jefe.

En su cuenta de twitter, Puente Jr. criticó en varias ocasiones al "Tuca". En marzo de 2013, a Puente Jr. no le agradó que el brasileño asegurara que le daría prioridad al torneo local y no a eventos internacionales.

"La culpa es de la directiva que permite que su DT este por encima del club. Afición Tigre, no les gustaría jugar un mundial de Clubes?", posteó.

En ese mismo año, en el mes de agosto, también juzgó el trabajo de Ferretti "se habrá atrevido la directiva de Tigres a decirle algo a 'Tuca'? O también se lo aplaudieron? Los aficionados muy mal, lo de 'Tuca' reprobable", mencionó.

En alguna ocasión también cuestionó la jerarquía de Ferretti "Tuca es el mejor entrenador de México. Según quién?. Nunca ha siquiera intentado disputar dos torneos. Lamentable. Tigres no merece eso".

O cuando posteó "Vaya esfuerzo el de Tigres, vaya inversión, vaya afición, vaya plantel. Tomaron en cuenta todo, menos la postura de su DT".

Aprovechó la designación de Ferretti al Tri para lanzar un tuit en su contra "La vestimenta de ferretti no corresponde a lo que demanda el puesto de seleccionador. Pequeños (grandes) detalles!!".

Hoy, Rafael Puente es designado nuevo auxiliar de Ricardo Ferretti.