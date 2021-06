'RapidBunny' pensó en retirarse antes de ganar la eLiga Mx con el San Luis

En 2020, Martín 'RapidBunny' Sánchez era un jugador profesional de FIFA que pensaba en retirarse porque no ganaba el suficiente dinero para vivir de los eSports, un año después le dio al San Luis el título de la eLiga Mx.



El cambio en la carrera de 'RapidBunny' fue su fichaje por Timbers Esports, equipo de eSports propiedad del youtuber 'Werevertumorro', Gabriel Montiel, quien le dio la oportunidad de mudarse de su natal Guadalajara a Monterrey, desde donde pudo crear contenido que le hiciera ganar dinero.

"El fichaje con Timbers fue la clave porque en mi casa no tenía buen internet, no podía hacer streamings o si lo hacía se cortaban. Timbers me puso un departamento en Monterrey, en donde tengo las herramientas suficientes para hacer mi trabajo", explicó este sábado a Efe.

Con una destacada trayectoria en el competitivo de FIFA, en la que se incluye un subcampeonato norteamericano de eLaLiga, RapidBunny fue fichado por el San Luis, quien acordó un préstamo con Timbers para que sea su jugador titular en la segunda edición de la eLiga Mx, la primera con 'gamers' profesionales.

Llevaba seis años, desde que inicié como profesional, esperando que existiera un certamen de la Liga Mx. Un torneo como éste le da seriedad a lo que hacemos nosotros como 'gamers' porque es un torneo avalado por la FIFA", comentó Sánchez.

Para ganar la eLiga Mx, 'RapidBunny' siempre tuvo que remar contra la corriente. El jugador de 25 años pasó a la fase final en la repesca y en la serie por el título definió el partido en los últimos segundos al vencer por 4-3 a Leonardo 'Leo7' Reynoso de las Chivas de Guadalajara.

Derrotar al Guadalajara en la final fue especial para Sánchez, quien fue el primer 'gamer' de la división de eSports de las Chivas, la más consolidada en México entre equipos de fútbol.

Con el título de la eLiga Mx en el bolsillo, 'RapidBunny' se concentra en los playoffs de Norteamérica de las Global Series, en las que buscará clasificar al Mundial de FIFA.

Además, 'RapidBunny' confía en que el conquistar la eLiga Mx le dará más impulso a su carrera y llamará la atención de nuevos patrocinadores para con ello aumentar sus ganancias.

"Van a salir opciones importantes tanto de marcas como de cualquier actividad y hay que aprovechar. En mi cuenta de Instagram aumenté el doble de seguidores después de salir campeón", finalizó.