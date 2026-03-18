Raptors aplastan a Bulls en Chicago con 139-109

CHICAGO (AP) — RJ Barrett anotó 23 puntos, Brandon Ingram sumó 18 y los Raptors de Toronto aplastaron el miércoles 139-109 a los Bulls de Chicago para lograr su tercera victoria consecutiva.

Raptors dominan con alta efectividad y múltiples anotadores

Toronto atinó el 57% (48 de 84) de sus tiros de campo y tuvo a siete jugadores en dobles dígitos en el primer partido de una gira de cinco encuentros. Scottie Barnes aportó 18 unidades y siete rebotes, y Ja´Kobe Walter también anotó 18.

Los Raptors llegaron a tener ventaja de hasta 38 tantos mientras completaban una barrida en su serie de temporada de tres partidos contra los Bulls.

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Rendimiento y dificultades de los Bulls en el partido

Matas Buzelis anotó 19 puntos por Chicago, que perdió por tercera vez en cuatro partidos. Collin Sexton terminó con 14 en su regreso tras una lesión en la pierna izquierda.

El escolta de los Bulls Josh Giddey se quedó en nueve puntos, tres asistencias y ningún rebote. Giddey, de 23 años, venía en racha: registró cinco triples-dobles y promedió 19 puntos, 12 asistencias y 11,7 rebotes en sus siete partidos anteriores.

Los Bulls, sin ritmo, lanzaron para un 38,5% en la primera mitad y cometieron 11 pérdidas, que derivaron en 20 puntos para los Raptors.

Jakob Poeltl terminó con 17 puntos y el máximo del equipo con ocho rebotes para Toronto. Sandro Mamukelashvili también anotó 17.