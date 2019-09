Raúl Arias advierte que no quiere migajas de jugadores en Veracruz

El recién nombrado vicepresidente del equipo Veracruz, Raúl Arias, advirtió que no quiere migajas de jugadores en el club y lamentó la falta de profesionalismo del defensa colombiano Leiton Jiménez.

"Según el reporte médico, él no avisó, no se reportó a su rehabilitación en dos días, todo un fin de semana, lamentablemente para él y para el equipo, el no tener esa conciencia de lo que está en juego, de la importancia que tiene él en el equipo da la impresión que no se dimensiona lo que representa el futbol en esta ciudad y en el estado", subrayó.

Reconoció que sí les hace falta un jugador como Leiton Jiménez, "pero no necesitamos jugadores que den migajas, necesitamos jugadores que vivan realmente y entiendan que es un compromiso, que no se cofunda la alegría de Veracruz, lo bonito de la ciudad, con la irresponsabilidad del compromiso que existe".

"La realidad es que necesitamos jugadores como él, pero si no dan su cien por ciento que pena y en qué problema nos mete, esa es la situación", declaró Arias durante la presentación del nuevo técnico Enrique López Zarza.

Dejó en claro que en su nuevo cargo en Tiburones Rojos es la toma de decisiones y el bienestar del equipo por encima de quien sea, esa es la responsabilidad.

Sabedor de que los escualos son últimos de la tabla porcentual y una vez más está en juego su permanencia en la Primera División del futbol mexicano, comparó que Veracruz es un equipo con una enfermedad terminal, por lo que no pueden permitirse ciertas situaciones como lo ocurrido con el colombiano.

"Aquí este enfermo es el equipo, no, no es gripa, ni tosecita, es una enfermedad terminal, hay que tomar decisiones, el que esté dispuesto a subir a este barco y llegar a buen puerto bienvenido y el que no con la pena, asumo esa responsabilidad, no quiero migajas de nadie, quiero la entrega total y absoluta al cien por ciento es lo que pretendo", acotó Arias.