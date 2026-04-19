Raúl Chabrand destaca la actitud del equipo

Tras la derrota sufrida este viernes ante Pumas de la UNAM, el Atlético de San Luis quedó prácticamente sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, situación que fue reconocida por su director técnico, Raúl Chabrand, al término del encuentro.

En conferencia de prensa, el estratega mexicano expresó su sentir tras el resultado adverso, destacando el apoyo de la afición durante todo el partido. "Primero agradecer a la afición que estuvo como siempre apoyándonos desde el primer minuto. Sentimos su apoyo y en este momento me siento muy triste por ellos", señaló.

Chabrand también manifestó su respaldo hacia el plantel, subrayando el esfuerzo mostrado a lo largo del compromiso. "Me siento triste por los jugadores porque hicieron un gran esfuerzo, durante todo el partido fueron hacia adelante. La intención siempre fue buscar el resultado", comentó.

El técnico reconoció que el encuentro era clave en las aspiraciones del equipo por mantenerse en la pelea por la clasificación. "Sabíamos que nos jugábamos gran parte de la calificación en este juego. Hoy el vestidor está con tristeza, pero mi labor es hacerles ver que hicieron un gran esfuerzo y que, aunque el resultado no nos acompañó, representaron a la afición como ella lo quiere", agregó.

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Asimismo, aceptó que el panorama es complicado de cara al cierre del torneo. "Es difícil, es prácticamente imposible, pero debemos pelear hasta el final y hacerlo dignamente por esta afición que siempre está con nosotros", afirmó.

Cuestionado sobre los aspectos positivos tras sus primeros tres partidos al frente del equipo, Chabrand resaltó la actitud y profesionalismo del grupo.

"Rescato la gran actitud de los jugadores, la respuesta hacia el cuerpo técnico y la jerarquía que han demostrado. No nos gusta estar en esta posición, siempre pensamos en lo más alto", indicó.