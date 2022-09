Raúl Jiménez acude a realizarse estudios con la Selección

En el seno de la Selección Mexicana están haciendo todo lo posible porque Raúl Jiménez se recupere. El delantero del Wolverhampton sufre de una pubalgia que no le ha permitido entrenar y ni jugar con el equipo inglés, mucho menos con la Selección.



Jiménez fue a realizarse estudios para saber cómo va la recuperación, y saber qué se puede hacer para mejorarlo. No sé acelerará nada, pero la tardanza en la recuperación preocupa en particular a Gerardo Martino, quién en conferencia de prensa dijo abiertamente que el descarte del delantero, puede existir. Raúl Jiménez y Héctor Herrera no salieron con el equipo al entrenamiento vespertino.



La Selección Mexicana estará hasta mañana en la ciudad de Los Angeles y mañana se moverá a Pasadena, para estar más cerca del Rose Bowl, sede del encuentro en contra la Selección de Perú. El próximo viernes la última práctica del equipo mexicano antes del duelo contra el equipo dirigido por Juan Reynoso, será abierta al público.