Raúl Jiménez anota penalti récord en triunfo de Fulham sobre Nottingham Forest

LONDRES (AP) — Un penalti en la primera mitad que igualó un récord, ejecutado por Raúl Jiménez, le el lunes dio a Fulham una victoria de 1-0 sobre el modesto Nottingham Forest en la Liga Premier.

El equipo londinense buscaba evitar perder tres partidos consecutivos en casa en la liga por solo la segunda vez desde que fue ascendido en 2022, y el preciso disparo de Jiménez desde 12 metros aseguró que evitara ese destino en un encuentro poco inspirador.

Un primer tiempo sin incidentes cobró vida segundos antes del descanso cuando a Fulham se le otorgó un penalti tras una falta de Douglas Luiz sobre su compatriota brasileño Kevin.

El delantero mexicano Jiménez anotó por undécima vez en 11 intentos para mantener su récord de conversión del 100% en la liga. Solo otro jugador, Yaya Touré, ha anotado 11 de 11 penaltis en la competición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me gusta tener la presión de los penaltis", afirmó Jiménez. "Nunca he fallado. Estoy muy contento por eso y quiero seguir así. Si hay más penaltis por venir, entonces estaré allí".

Forest entró más en el juego al inicio de la segunda mitad, pero Fulham tuvo las mejores oportunidades para marcar, con Jiménez y Kevin desperdiciando buenas ocasiones.

El resultado en el último partido de la Liga Premier antes de Navidad elevó a los Cottagers dos lugares hasta el 13º, igualando en puntos con los equipos por encima de ellos, Brentford y Newcastle.

Forest se mantuvo en el 17º lugar, cinco puntos por encima de los tres últimos.