Raúl Jiménez asiste y salva empate

El mexicano generó una asistencia de lujo.

Por El Universal

Enero 04, 2026 07:54 p.m.
A
Raúl Jiménez asiste y salva empate

El Liverpool empató 2-2 en su visita al Fulham en la Premier League, en un partido que se definió en los últimos minutos y en el que Raúl Jiménez fue protagonista con una asistencia de gran calidad.

El primer gol del encuentro fue obra del Fulham y tuvo como actor principal al delantero mexicano, quien filtró un pase de tres dedos para Harry Wilson, que definió ante Alisson Becker para adelantar a los locales.

El Liverpool reaccionó con una jugada entre Conor Bradley y el alemán Florian Wirtz, quien marcó el empate y firmó su segundo gol en la liga inglesa.

El cierre del partido fue caótico. Al minuto 94, el neerlandés Cody Gakpo anotó lo que parecía el gol del triunfo para los Reds, pero al 97Harrison Reed apareció para igualar el marcador y sellar el empate.

Con este resultado, el Liverpool se mantiene en la cuarta posición de la tabla con 34 puntos, mientras que el Fulhamocupa el lugar 11 con 28 unidades.

En lo individual, Raúl Jiménez suma 4 goles y 3 asistencias en 19 partidos, consolidándose como uno de los jugadores clave del Fulham en la temporada.

