Raúl Jiménez comienza a creer que puede estar en Qatar

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 2 (EL UNIVERSAL).- La pregunta en el seno de la Selección Mexicana es... ¿estará listo Raúl Jiménez?

No hay que negarlo, el delantero del Wolverhampton es el alma del equipo de Gerardo Martino, así lo ha dicho el mismo técnico de la Selección Mexicana.

Pero la pubalgia que lo azota, lo tiene en duda, aunque en los últimos días parece que las buenas noticias han llegado, parece que el optimismo ha regresado.

En la última concentración de la Selección Mexicana en California, Jiménez no podía realizar ejercicios al parejo de sus compañeros... En los últimos días las imágenes han sido alentadoras y lo mejor es lo que dice el mismo Martino: "Raúl ha comenzado a creer, que puede llegar".

El técnico nacional también ve tiempos mejores en su futuro cercano en torno a Raúl Jiménez: "Lo vemos evolucionar, le vemos cambiar el semblante y él está creyendo que va a tener una recuperación adecuada para la Copa del Mundo".

Jiménez en estos momentos no está con la Selección Mexicana debido a que el Wolverhampton lo ha requerido para saber cómo va su evolución y si puede jugar antes del parón por la Copa del Mundo.

"Vamos viendo la evolución de Raúl y conforme vamos viendo cómo evoluciona, el optimismo crece, aunque siempre se corre el riesgo de que los deseos superen la realidad, porque la palabra definitiva la tienen los médicos, pero él volvió a recuperar el entusiasmo, a sentirse cada día mejor".

De la salud de Raúl Jiménez dependen muchas decisiones en la Selección Mexicana. Si está sano, uno de los tres atacantes que buscan un puesto, Rogelio Funes Mori, Henry Martín y Santiago Giménez, quedará fuera y si queda fuera, los tres quedarán en el equipo y quizá hasta la forma de juego se tenga que modificar.