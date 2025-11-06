Raúl Jiménez, delantero mexicano, gana premio al Mejor Gol del Año en Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- La Concacaf anunció este jueves a Raúl Jiménez, delantero de la Selección Méxicana y del Fulham, como el ganador del premio al Gol del Año 2025, reconocimiento otorgado al mejor tanto de la temporada en todas las competiciones organizadas por la Confederación.

El gol ganador de Jiménez fue una ejecución de tiro libre al minuto 75, durante la Semifinal de la Concacaf Nations League ante Canadá.

El tanto del surgido de las Águilas del América fue elegido por los aficionados como el mejor del año. Con esa anotación, el delantero selló la victoria por 2-0 que aseguró el pase de México a la final, que a la postre ganaron ante la Selección de Panamá.

El Premio al Gol del Año de la Concacaf se determina exclusivamente mediante votación de los aficionados, quienes eligieron la anotación de Jiménez entre doce nominaciones de distintos países y torneos de la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Este reconocimiento se suma a un año sobresaliente para el Tricolor, que bajo la dirección de Javier Aguirre conquistó la Concacaf Nations League y la Copa Oro, los dos torneos oficiales que disputó.

Luego de estar ausente en la pasada Fecha FIFA, se espera que el atacante del Fulham de la Premier League reaparezca para los compromisos de noviembre, en los que se medirá a las Selecciones de Uruguay, en Torreón, y a la de Paraguay, en San Antonio, Texas.