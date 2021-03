Raúl Jiménez, en riesgo de perderse el resto de la temporada

Después de sufrir una fractura de cráneo el pasado mes de noviembre con David Luiz en un duelo contra el Arsenal, el delantero mexicano, Raúl Jiménez, poco a poco ha ido avanzando en su recuperación, sin embargo, aún no se encuentra listo para regresar a las canchas.

Las siguientes semanas serán cruciales para el canterano de las Águilas del América. Si para los comienzos del mes de mayo, Jiménez aún no recibe el alta médica, se perdería el resto de la temporada de la Premier League y tampoco sería considerado en las convocatorias de Gerardo Martino con la Selección Mexicana.

Esto se debe a que el Wolverhampton y el equipo nacional ven como tema primordial que su estado esté al cien por ciento para que no pueda correr ningún riesgo.

El delantero de los Wolves fue considerado por Gerardo Martino para la convocatoria de la próxima Fecha FIFA, esto para hacerlo sentir como pieza importante en el proceso del "Tata" y que por su lesión no se sienta fuera del grupo.