Raúl Jiménez suma 200 goles

Raúl Jiménez alcanzó este domingo una cifra histórica al llegar a 200 goles como futbolista profesional, un logro que refleja constancia, evolución y una carrera marcada por momentos de gloria y superación.

El delantero mexicano ya ha marcado en cinco clubes de cuatro países distintos, además de su aporte clave con la Selección Mexicana.

Su historia comenzó en 2011 con el Club América, donde debutó en Primera División y firmó su primer gol profesional semanas después. Tras destacar en la Liga MX con 38 goles, dio el salto a Europa en 2014 con el Atlético de Madrid (1 gol), aunque fue en el Benfica (31 anotaciones) donde encontró regularidad y se consolidó como goleador, lo que le abrió las puertas de la Premier League.

Con el Wolverhampton, donde marcó 57 goles, vivió su etapa más brillante, convirtiéndose en ídolo pese al duro episodio de la fractura de cráneo en 2020. Lejos de rendirse, Jiménez regresó más fuerte y hoy ante el Manchester United, con Fulham, alcanzó el gol 200 de su carrera, sumando ya 28 tantos con los Cottagers.

En Selección Mexicana, Jiménez suma 45 goles y se mantiene como uno de los máximos anotadores históricos del Tri, reafirmando su legado dentro y fuera de Inglaterra. Cabe señalar que el delantero alcanza los 200 goles considerando el tanto ante Martinica en la Copa Oro 2019, aunque algunas bases de datos no lo contabilizan al no estar afiliada a FIFA.

Además, el mexicano impuso un récord en la Premier League: es el jugador con más penales cobrados sin fallar, con 12 de 12, superando a nombres como Yaya Touré (11de 11) y Dimitar Berbatov (9 de 9). Un dato que confirma su sangre fría y jerarquía en los momentos clave.