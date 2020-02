Raúl Jiménez y fundación lideran campaña para salvar al lobo mexicano

En nuestro país, hay alrededor de 30 lobos mexicanos en vida silvestre que merodean y cuidan la salud de los bosques. Aunque su población es reducida aún hay esperanzas de salvar a esta especie.

World Wildlife Fund (WWF) México junto al equipo inglés de futbol Wolverhampton, donde milita el delantero mexicano Raúl Jiménez, lideran la campaña "ProtegeALaManada", que promoverá la donación a programas de conservación del "Canis lupus Bailey", especie que se encuentra en peligro de extinción.

"Con los recursos que logremos recaudar se fortalecerán los esfuerzos de liberación y de adaptación al medio natural del lobo; tenemos camadas con posibilidad de ser reintroducidas pero para eso necesitamos el apoyo de toda la población", exhorto Jorge Rickards, director de WWF México, en conferencia de prensa.

Hace 40 años, este lobo había desparecido, en vida silvestre, de nuestros bosques. Pero en la década de los 80, el gobiernos estadounidense y mexicano empezaron a colaborar para recuperar y reproducir ejemplares en cautiverio y después liberarlos en sus habitas; debido a estas acciones el aullido del guardián del bosque comienza a hacer más eco que nunca.

"Actualmente, tenemos una población de entre 30 y 50 lobos en vida silvestre, esto ha sido gracias a dos eventos de liberación que hemos tenido. Hace un mes liberamos a dos ejemplares en la Sierra Madre Occidental, en Chihuahua. Sabemos que han nacido alrededor de 20 cachorros en vida libre, pero el numero varia porque no todos tienen marca satelital", señaló José Eduardo Ponce, encargado del despacho de los temas de especies en riesgo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El funcionario destacó que, a través de la campaña, el objetivo es sacar al lobo mexicano de la categoría de "especie en peligro de extinción" y que la meta, en la colaboración binacional, es tener "200 lobos en vida libre en México y 300 en Estados Unidos, lo cual esperamos lograr dentro de 20 o 25 años", apuntó.

El director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, Fernando Gual, explicó la importancia que tienen estos recintos en la conservación: "Estos centros representan la última posibilidad de sobrevivencia para muchas especies que han perdido su hábitat y que hoy en día se encuentran en grave peligro. En los últimos años, una cuarta parte de las especies que se alejaron de la extinción fue gracias a los zoológicos y el lobo mexicano es una de ellas".

Debido a que fue a partir de 7 ejemplares, de tres linajes: la familia mexicana "San Juan de Aragón" y las norteamericanas "McBride" y "Ghost Ranch", que las autoridades han logrado la recuperación del lobo. En tres zoológicos de la Ciudad de México, han nacido más de 20 camadas de esta especie, que buscan, poco a poco, reintroducir a su hábitat.

Este depredador se mueve entre Sonora y Chihuahua, protegidos por la Reserva de la Biósfera de Janos y el Áreas de Protección de Flora y Fauna de Campo Verde, que se ubican en la Sierra Madre Occidental. El lobo mexicano es fundamental para los ecosistemas: se alimenta de venados, roedores, frutos y vegetales. Junto con otros predadores, controlaba el número de presas por los vastos territorios mexicanos y regiones de Estados Unidos.

"El lobo mexicano, nuestro hermano, necesita ayuda y debemos de crear conciencia para conservar esta especie que hoy se encuentra en peligro. Por eso WWF y Wolverhampton llamamos a todos a donar y crear conciencia en favor. El lobo es esencial en la armonía de los ecosistemas y es nuestra tarea cuidarlo", recalcó Raúl Jiménez, quien se ha convertido en el máximo goleador del equipo inglés. En videollamada, aprovechó para resaltar los resultados positivos que han obtenido en la competición local así como para agradecer el apoyo de los aficionados que durante los encuentros cantan al unísono: "Sí señor, pass the ball to Raul and he will score".

La campaña de WWF y los Wolves estará disponible para el público en la página www.wwf.org.mx/protegealamanada. Además los donadores podrán participar en una trivia para ganar una camiseta del equipo firmado por Raúl y todo el equipo.