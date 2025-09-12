Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar
Anthony Martial se suma al plantel de Rayados de Monterrey en busca del título de la Liga MX
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La espera terminó. Rayados de Monterrey volvió a robarse los reflectores del mercado de pases y contrató al delantero francés Anthony Martial como refuerzo a partir del torneo Apertura 2025.
A través de una publicación en redes sociales, el cuadro regiomontano anunció que tienen nuevo delantero, compartiendo un mensaje en francés.
"Nous avons un nouvel attaquant" (tenemos un nuevo delantero), publicó Monterrey en X, antes Twitter, oficializando la llegada del ex seleccionado francés.
Además, el reportero Felipe Galindo reveló que Anthony Martial firmó "con contrato hasta el 2027 con Rayados con opción a uno más en base a objetivos".
El futbolista con pasado en equipos como el Olympique de Lyon, el AS Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK Atenas, compartirá vestidores con figuras como Sergio Canales, Sergio Ramos, Lucas Ocampos y Oliver Torres, entre otros, para buscar el tan ansiado título de Liga MX para la Pandilla.
