logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar

Anthony Martial se suma al plantel de Rayados de Monterrey en busca del título de la Liga MX

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 03:55 p.m.
A
Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La espera terminó. Rayados de Monterrey volvió a robarse los reflectores del mercado de pases y contrató al delantero francés Anthony Martial como refuerzo a partir del torneo Apertura 2025.

A través de una publicación en redes sociales, el cuadro regiomontano anunció que tienen nuevo delantero, compartiendo un mensaje en francés.

"Nous avons un nouvel attaquant" (tenemos un nuevo delantero), publicó Monterrey en X, antes Twitter, oficializando la llegada del ex seleccionado francés.

Además, el reportero Felipe Galindo reveló que Anthony Martial firmó "con contrato hasta el 2027 con Rayados con opción a uno más en base a objetivos".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El futbolista con pasado en equipos como el Olympique de Lyon, el AS Mónaco, Manchester United, Sevilla y AEK Atenas, compartirá vestidores con figuras como Sergio Canales, Sergio Ramos, Lucas Ocampos y Oliver Torres, entre otros, para buscar el tan ansiado título de Liga MX para la Pandilla.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar
Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar

Rayados de Monterrey ficha a Anthony Martial como refuerzo estelar

SLP

El Universal

Anthony Martial se suma al plantel de Rayados de Monterrey en busca del título de la Liga MX

Celebran 10 años de Fórmula 1 en México con exposición fotográfica en Chapultepec
Celebran 10 años de Fórmula 1 en México con exposición fotográfica en Chapultepec

Celebran 10 años de Fórmula 1 en México con exposición fotográfica en Chapultepec

SLP

El Universal

Revive los momentos más emocionantes de la Fórmula 1 en México a lo largo de una década

Philipsen conquista su tercera victoria en la Vuelta a España
Philipsen conquista su tercera victoria en la Vuelta a España

Philipsen conquista su tercera victoria en la Vuelta a España

SLP

AP

Emoción en la Vuelta a España con Philipsen triunfando por tercera vez y Vingegaard manteniéndose como líder antes del día clave.

Canelo Álvarez y Terence Crawford superan el pesaje en Las Vegas
Canelo Álvarez y Terence Crawford superan el pesaje en Las Vegas

Canelo Álvarez y Terence Crawford superan el pesaje en Las Vegas

SLP

El Universal

Los boxeadores Canelo Álvarez y Terence Crawford marcaron 167.5 libras en el pesaje previo a su pelea en Las Vegas.