Rayados pide a su afición no hacer caravanas para la final de Copa MX

Los Rayados de Monterrey se preparan para disputar el juego de vuelta por la final de la Copa MX ante los Xolos de Tijuana el próximo miércoles en el estadio BBVA. Los regios llevan ventaja de 1-0 después del juego de ida, y son los favoritos para coronarse y por esa razón, para que el ímpetu no se desate la directiva rayada ha pedido que la gente no haga caravanas y mucho menos se presente en el estadio a la hora del juego.

"Todos tenemos que poner de nuestra parte para asegurar que está situación empiece a mejorar, el pedido a la afición es que alentemos a nuestro equipo desde nuestra casa, desde ahí busquemos estar con el equipo", dijo Pedro Esquivel presidente administrativo de Monterrey, en video conferencia de prensa. Agregó que debe de existir buen comportamiento. "Ante esta situación inédita del país y el mundo, este tipo de decisiones a nivel estatal en función de cómo estén los indicadores depende de los comportamientos que tengamos a los lugares que vayamos".

De la misma forma anunció la creación de un monedero electrónico para los abonados, que tiene como objetivo retribuir los cuatro partidos pendientes del torneo anterior y que podrá ser utilizado de diferentes formas: "Este monedero podrá ser utilizado para compras en la tienda (física o en línea), también se podrá usar después en la renovación del abono, en el momento en que suceda, y si se presentara el caso del acceso parcial, podrían adquirir boletos para estos partidos con acceso restringido".

Refirió que la situación es complicada, "nos encantaría estar de vuelta con nuestra gente, pero la prioridad es la salud de todos así que hay que esperar que está situación mejore, pero no queríamos dejar pasar más tiempo para este anuncio", añadió Esquivel.

"Tenemos un protocolo con los diseños tecnológicos para que los aficionados puedan usar este monedero, los abonados llevarán prioridad en el posible caso de apertura parcial del estadio, también tenemos protocolo para que se sientan seguros en el estadio, no será su lugar asignado de abono porque debemos seguir las medidas, pero ya comunicaremos con detalle cuando se pueda presentar esta situación".