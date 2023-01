Rayados viene de atrás y gana 2-1 en Puebla

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 27 (EL UNIVERSAL).- Los Rayados de Monterrey siguen dando muestra de gran calidad individual. Pese a que no brillaron en su visita al Puebla este viernes, mostraron contundencia e inteligencia para golpear en el momento adecuado: superaron la desventaja en el marcador y ganaron 2-1 a la Franja.

Puebla comenzó el duelo de la jornada 4 con el dominio del balón en territorio regio, pero conforme fue pasando el tiempo Rayados mostró su arsenal adelante y obligó a los camoteros a replegar. Rodrigo Aguirre sacó un disparo pegado al poste, y más aún Rogelio Funes Mori marcó un tanto que no alcanzó a subir al marcador por fuera de juego.

Cuando mejor jugaba la Pandilla el Puebla aprovechó un error garrafal del portero Esteban Andrada para adelantarse. Al salir con el balón controlado, el defensa Héctor Moreno regresó al arquero, el portero argentino intentó picar el balón de regreso a Moreno, pero su pase quedó corto y tuvo que cabecear para buscar alejar; el balón quedó botando y Federico Mancuello aprovechó para rematar cuando el portero rival estaba tendido en el piso, al 43.

Para el segundo tiempo la Franja salió dormida y Monterrey presionó desde el arranque disparando un par de veces. Apenas al 46 hubo otro tanto que no subió a los cartones por fuera de lugar decretado por el VAR.

Fue en un tiro libre que Monterrey aprovechó al 63. "Ponchito" Alfonso González cobró un balón frontal afuera del área, y con potencia clavó pegado al travesaño para empatar. Puebla no mostró reacción y Monterrey siguió empujando.

Fue al 69 que con otro gran tiro superaron al portero Antony Silva del Puebla. Le dieron espacio a Rodrigo Aguirre, controló, se acercó al área y disparó con parte interna pegado a la base del poste. El 2-1 llegó así al minuto 69, y ventaja los Rayados siguieron con el dominio del balón y las intenciones.

La Franja no mostró recursos desde la banca para competir donde se definía el juego y la caída fue inevitable, salvo en la última jugada que el delantero Martínez exigió al portero Andrada en una jugada aislada, pero no hubo oportunidad para más.