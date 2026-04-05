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Rays Tampa Bay vencen a Mellizos con jonrón de Richie Palacios

Junior Caminero aportó un jonrón y una base por bolas con bases llenas para impulsar carreras.

Por AP

Abril 05, 2026 07:10 p.m.
A
Rays Tampa Bay vencen a Mellizos con jonrón de Richie Palacios

MINNEAPOLIS (AP) — Richie Palacios conectó un jonrón de dos carreras en una décima entrada de tres anotaciones, y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 4-1 a los Mellizos de Minnesota.

Victoria clave de Richie Palacios para Rays Tampa Bay

El dominicano Junior Caminero también se voló la barda por Tampa Bay, que concluyó una gira inaugural de nueve juegos y 11 días con la victoria número 900 en la carrera del mánager Kevin Cash.

Al abrir los extra-innings, Palacios pegó un batazo hacia el jardín derecho, para su primer cuadrangular de la campaña, en el segundo lanzamiento que vio de Justin Topa (0-1). Una base por bolas con las bases llenas a Caminero impulsó otra carrera.

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Detalles del juego y actuación de lanzadores

Bryan Baker (1-0) ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada para llevarse la victoria. Kevin Kelly consiguió su segundo salvamento con una décima entrada sin carreras.

Matt Wallner conectó un jonrón por los Mellizos, que tuvieron apenas tres hits por segundo juego consecutivo, y batean para .192 como equipo.

El jonrón de Caminero en la cuarta entrada ante Simeon Woods Richardson llegó en un lanzamiento que estaba a 1,14 pies sobre el suelo, el tercero más bajo en el que un bateador de los Rays ha conectado un jonrón desde que Statcast comenzó en 2015, detrás únicamente de Corey Dickerson (0,82 pies el 1 de octubre de 2016) y Brad Miller (1,08 pies el 11 de junio de 2016).

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