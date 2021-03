Real Betis es criticado por la ausencia de Diego Lainez

La derrota del Real Betis en el derbi ante el Sevilla ha provocado que la prensa haga ciertas críticas al técnico Manuel Pellegrini, entre estas se encuentra el por qué no utilizó al mexicano Diego Lainez.

El diario "El Desmarque" de Sevilla, pone en entredicho las decisiones del técnico, aunque deja ver qué al ser víctima del Covid-19, Lainez no ha recuperado su mejor forma física. En el artículo se señala: "El caer ante Sevilla ha hecho que desde el club surjan ciertas reflexiones. Una de las principales y a la que la afición hace referencia es la ausencia de Diego Lainez.

El futbolista mexicano comenzó el año de manera espectacular, siendo uno de los mejores jugadores del equipo en cada partido. Su buen hacer fue uno de los motivos por los que el Betis estaba rindiendo a un nivel muy alto. El problema comenzó en la previa del duelo ante Osasuna en el Villamarín.

El joven verdiblanco dio positivo en coronavirus y se iba a perder, como mínimo, diez días de competición por tener que estar aislado. Además de aquel encuentro, Lainez no fue de la partida ni ante el Athletic Club en los cuartos de final de Copa y en la visita del FC Barcelona.

"Pellegrini volvió a demostrar su confianza en el mexicano y formó parte del once inicial del conjunto verdiblanco en Carranza, llegando a disputar 59 minutos y causando sensación de peligro cada vez que internaba en el área rival. A pesar de seguir cuajando buenas actuaciones, Lainez ya no ha vuelto a disputar ni un solo minuto desde aquel encuentro.

"La ausencia de Lainez en el partido ante Sevilla fue más que sorprendente, más aún si nos remitimos al partido de la primera vuelta entre ambos equipos, en el que el mexicano fue, de largo, el mejor jugador del duelo, causándole quebraderos de cabeza a Acuña.

La ausencia por completo de Lainez está siendo uno de los temas más preocupantes en el panorama verdiblanco por el estado de forma del futbolista antes e incluso después de su baja por coronavirus. Veremos si Pellegrini le da más oportunidades en los duelos venideros, siendo el primero el crucial encuentro ante el Levante del próximo viernes".