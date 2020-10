Real Betis se queja del VAR tras polémica en el Clásico Español

El Real Betis mandó un mensaje a la Liga de España, tras el penalti que se marcó al Real Madrid en el Clásico.

En un par de imágenes, los verdiblancos –club en el que militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez– mostró un jalón similar, sucedido el fin de semana pasado, frente a la Real Sociedad.

En aquel duelo, el silbante fue Estrada Fernández –hoy encargado del VAR en el Clásico– consideró que no había que revisar una acción en la que la camiseta del jugador del Betis. En cambio señaló falta en ataque previa del verdiblanco.

Esta mañana, en el Camp Nou, la polémica apareció, en un jalón de camiseta de Clement Lenglet sobre Sergio Ramos. El defensor exageró la acción para vendérsela al árbitro Juan Martínez Munuera, quien consultó el VAR y se percató de la falta dentro del área; penalti.

Incluso, en redes sociales, Luis García, exjugador del Puebla y Pumas de la Liga MX y canterano del Barcelona, opinó: "No hay mucha contundencia... los dos son penaltis, ¿no? El del Betis no fue pitado".