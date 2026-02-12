Real Madrid celebra cena de convivencia para fortalecer equipo

MADRID (AP) — El Real Madrid confía en que una cena de convivencia del equipo, que según se informó fue pagada por los dos grandes astros del plantel, impulse su búsqueda de los trofeos de La Liga y la Liga de Campeones en el tramo final de la temporada.

Real Madrid apuesta a la unidad con cena de convivencia

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé pagaron la cuenta en el restaurante de Madrid el martes, según contó a los reporteros el mediocampista Dani Ceballos. La factura superó los 1.000 euros (1.100 dólares), de acuerdo con versiones de medios españoles.

Vinícius publicó una foto de toda la plantilla durante la llamada "cena de la conjura" cerca del centro de la ciudad, en un lugar elegante que incluye "Art Dining Club" (arte, gastronomía y club).

Aficionados esperaron afuera del restaurante para intentar hablar con los jugadores después de la cena, que se prolongó hasta pasada la medianoche.

El técnico Álvaro Arbeloa y sus asistentes no formaron parte de la cena, informaron medios españoles.

La muestra de unidad llegó una semana antes de que el Madrid enfrente a Benfica en el partido de ida de los repechajes de la Liga de Campeones. El equipo quedó fuera de los ocho primeros que se clasificaban automáticamente a los octavos de final tras una derrota 4-2 en la cancha del mismo Benfica en la última jornada de la fase de liga.

Cambios técnicos y resultados recientes del Real Madrid

El defensor Raúl Asencio comentó a los medios después de la cena que el equipo estaba "muy unido".

Los últimos meses en el Madrid han sido turbulentos. Según versiones de prensa, algunos jugadores no estaban en sintonía con el técnico Xabi Alonso, quien fue reemplazado por Álvaro Arbeloa el mes pasado.

Con Arbeloa al mando, el Madrid fue eliminado por el Albacete de la segunda división en los octavos de final de la Copa del Rey, además de perder ante Benfica en la Champions.

En La Liga, Madrid ha ganado siete seguidos y está a un punto del líder Barcelona. Una victoria contra la Real Sociedad el sábado pondría a Madrid en el primer lugar antes del viaje de Barcelona para enfrentar a Girona el lunes.

La Real, octava en la tabla, viene de ganar 1-0 en la cancha de su rival vasco Athletic Bilbao, en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Enfrentamientos clave

Barcelona buscará su cuarta victoria consecutiva en La Liga ante un Girona que se ubica en el 12º puesto y no ha ganado en sus últimos tres partidos.

El Barça sufrió una bochornosa derrota de 4-0 ante el Atlético de Madrid el jueves, en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Recibió todos los goles en un desastroso primer tiempo.

El cuadro catalán había ganado 17 de 18 partidos en las distintas competiciones antes de esta zarandeada. El último tropiezo había sido por 2-1 de visita ante la Real Sociedad en La Liga el mes pasado.

El Atlético, tercero en la tabla, visitará el domingo al modesto Rayo Vallecano. El Villarreal, cuarto en la clasificación, enfrentará de visitante a un Getafe que marcha a media tabla.

Estado físico y dudas para próximos partidos

Mbappé entrenó por separado del grupo el jueves por un problema en la rodilla y pasó a ser duda para el partido del sábado en el estadio Santiago Bernabéu. Ya el miércoles se había limitado a trabajo de gimnasio. El club no dio de inmediato detalles sobre su estado.

Vinícius estaba previsto que reaparezca tras perderse el partido anterior de liga por acumulación de amarillas, pero Jude Bellingham seguirá de baja por una lesión del isquiotibial.

Seguía sin estar claro si el delantero Raphinha se recuperaría por completo a tiempo de un problema muscular para el Barcelona-Girona. El atacante azulgrana Marcus Rashford era duda por un golpe en la rodilla.

Jugadores a seguir

Mbappé suma nueve goles en sus últimos nueve partidos. Totaliza 23 dianas en 22 encuentros de liga y comanda la tabla de cañoneros con comodidad, por encima de Vedat Muriqi, autor de 15 goles para Mallorca.

Fuera de la cancha

El partido del Rayo contra el Atlético fue trasladado al estadio del Leganés, un club de Madrid que compite en la segundo división, por culpa de las malas condiciones del campo en el estadio de Vallecas.

El césped fue reemplazado la semana pasada, pero no estaba en condiciones adecuadas para el partido del fin de semana pasado contra el Real Oviedo, que tuvo que aplazarse con poca antelación.

Esta semana ha seguido lloviendo mucho en Madrid, lo que dificulta que el nuevo césped se asiente correctamente.