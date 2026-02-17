logo pulso
Real Madrid con sed de revancha viaja a Lisboa

El cuadro merengue visita al Benfica en duelo de ida de repechaje de Champions

Por AP

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Real Madrid con sed de revancha viaja a Lisboa

MADRID.- Con Kylian Mbappé de vuelta en la convocatoria, el Real Madrid regresa a Portugal con sed revancha ante el Benfica de José Mourinho en la Liga de Campeones.

El reencuentro entre ambos equipos se producirá en el Estadio de la Luz en la ida de la ronda de repechajes, tres semanas después de que el conjunto de Mourinho sorprendiera a su antiguo club con una victoria 4-2 que permitió a Benfica clasificarse y evitó que el gigante español avanzara directamente a los octavos de final.

"No creo que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz", dijo el técnico del Madrid Álvaro Arbeloa sobre Mourinho. "Mañana va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor y nosotros tenemos que estar preparados".

Benfica marcó el gol que necesitaba para clasificarse gracias a un cabezazo de último minuto del portero Anatoliy Trubin ante el Madrid, lo que le permitió quedarse con el 24º —y último— sitio para la repesca por diferencia de goles.

"Tienen un líder que marca el camino, la forma de jugar y competir", indicó Arbeloa. "Nuestro objetivo no es simplemente eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions porque es a lo que te obliga este escudo. Para nosotros no es una venganza sino un objetivo pasar la eliminatoria y para eso hemos venido aquí".

Mbappé regresa

Mbappé, que ya suma 38 goles con el Madrid esta temporada, volverá a estar disponible después de perderse el partido de La Liga española contra la Real Sociedad el fin de semana por molestias en la rodilla.

PSG deslucido

El PSG salió del grupo de los ocho primeros que se clasificaron automáticamente a los octavos de final tras empatar 1-1 en casa ante Newcastle en la última jornada de la fase de liga, lo que lo dejó en el 11º puesto.

Perdió 3-1 en Rennes en la liga francesa para sufrir su tercera derrota del año, la sexta de la temporada.

Mónaco, que terminó 21º en la fase de liga, venció 3-1 al Nantes el viernes, pero previamente había ganado.

Inter en alza

El Inter viaja para su partido en Bodø/Glimt el miércoles después de seis victorias consecutivas, incluido el agónica triunfo 3-2 del sábado sobre la Juventus, un resultado que amplió su ventaja como líder en la Serie A.

