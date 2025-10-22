Real Madrid continúa invicto en la Champions League

MILÁN (AP) — Jude Bellingham aprovechó un rebote al filo de la hora para anotar el gol con el que el Real Madrid mantuvo su inicio perfecto en la Liga de Campeones, imponiéndose el miércoles en casa 1-0 ante la alicaída Juventus.

Chelsea dio cuenta 5-1 de Ajax al compás de goles sudamericanos: el argentino Enzo Fernández de penal, el ecuatoriano Moisés Caicedo y el adolescente brasileño Estêvão facturaron goles en la victoria 5-1 de Chelsea ante Ajax.

El atacante colombiano Luis Díaz se hizo presente en la cuenta goleadora de un Bayern Múnich que aplastó 4-0 a Club Brujas.

Liverpool se sacudió con contundencia de su mala al vapulear 5-1 a Eintracht Frankfurt. Los Reds viajaron a Alemania inmersos en una racha de cuatro derrotas consecutivas que incluyó la derrota en casa el domingo ante el Manchester United en la Liga Premier. Sus tropiezos recientes también incluyeron una derrota contra Galatasaray en la segunda jornada de la fase de liga del torneo continental.

Rasmus Kristensen dio la ventaja al equipo local a los 26 minutos, pero Liverpool igualó nueve minutos mediante Hugo Ekitike, un ex del Eintracht que superó en velocidad a tres de sus antiguos compañeros antes de batir por debajo Michael Zetterer. Ekitike no celebró, pero levantó las manos en un gesto de disculpa.

Virgil Van Dijk e Ibrahima Konaté marcaron de cabeza a sendos de tiros de esquina en un lapso cinco minutos para darle a Liverpool una cómoda ventaja al descanso.

Florian Wirtz aportó su primera asistencia en la Champions a los 66, con la que Cody Gakpo anotó un plácido gol fácil, y lo hizo de nuevo cuatro minutos después para la definición de Dominik Szoboszlai desde 30 metros.

La racha de Osimhen

Victor Osimhen continuó con su impresionante racha goleadora en Europa al estampar un doblete para que Galatasaray derrotase 3-1 a Bodø/Glimt.

Osimhen marcó sus dos tantos en el primer tiempo y extendió a siete partidos su racha goleadora en competiciones. Suma nueve goles en ese período, remontándose a la campaña de Galatasaray en la Liga Europa la temporada pasada.

El delantero nigeriano estuvo cerca de lograr el hat-trick en varias ocasiones, notablemente a los 60 minutos cuando su intento fue desviado por el arquero Nikita Haikin. Yunus Akgün aprovechó el rebote para marcar el tercer gol de Galatasaray.

El suplente Andreas Helmersen descontó para el club noruego poco después de entrar al campo.

Impacto inmediato

El suplente Roberto Navarro tuvo un impacto inmediato para que el Athletic Bilbao consiguiera sus primeros puntos en esta edición de la Champions, viniendo de atrás para vencer 3-1 a Qarabag.

Con el marcador 1-1, Navarro saltó al campo a los 65 y dio la ventaja a los anfitriones cinco minutos después con un remate combeado al segundo palo.

Qarabag, el club de Azerbaiyán que sorprendentemente marchaba perfecto tras las dos primeras jornadas, se adelantó al cabo de apenas 49 segundos gracias al gol de Leandro Andrade.

Pero Gorka Guruzeta igualó poco antes del descanso y puso cifras definitivas cerca del final.