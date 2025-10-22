América rescata agónica victoria

México.- No importa el número de ausencias que presentó el América, no ganar ante el Puebla, el peor equipo del torneo, era algo imperdonable para los de André Jardine.

Por fortuna para la causa americanista, las Águilas vinieron de atrás para rescatar un agónico triunfo (2-1) y retomar el subliderato del torneo Apertura 2025.aSí, son siete ausencias las que presentó el cuadro azulcrema la noche de este martes, pero ni eso era justificación para el ridículo que pasaban los de Coapa.

Después de un empate sin goles al medio tiempo y un estruendoso abucheo por parte de la afición capitalina, lo peor comenzó con el gol de Emiliano Gómez al minuto 52. La Franja sorprendía a una triste e inoperante América.

La mala exhibición del pasado sábado ante Cruz Azul aún dolía en la fanaticada azulcrema, que está noche manifestó su molestia hacia el lateral mexicano Kevin Álvarez. Cada que tomaba el esférico recibía insultos y rechiflas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al 67’, los emplumados lograron igualar el encuentro con un polémico penalti sobre Brian Rodríguez. El mismo uruguayo hizo válida la pena máxima para dar un poco de calma a la situación.

Raúl Castillo se fue expulsado en el tiempo de compensación para dejar con un hombre menos al Puebla y las Águilas se volcaron al frente.

Ramón Juárez entró en la recta final, ovacionado por la afición como si presagiara que el central canterano de los capitalinos sería el héroe de la noche. Al 90+8, Allan Saint-Maximin puso un balón al corazón del área para que el mexicano con un remate de cabeza pusiera cifras definitivas.

La exhibición de las Águilas fue paupérrima, preocupante, pero era importante ganar como fuera para evitar el ridículo y mantenerse en la parte alta de la clasificación. Mucho trabajo para André Jardine y su cuerpo técnico.