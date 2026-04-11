Real Madrid no pudo con Girona

MADRID.- La primera titularidad de Jude Bellingham desde el 1 de febrero no fue suficiente para impulsar una reacción del Real Madrid, que empató 1-1 con el Girona el viernes y dejó escapar la oportunidad de meter presión al líder de La Liga, Barcelona.

Bellingham fue sustituido a los 10 minutos en un partido contra el Rayo Vallecano y posteriormente se perdió nueve encuentros del club, incluidas las dos victorias sobre el Manchester City que llevaron al Real Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Había disputado tres apariciones como suplente en los tres partidos anteriores del Madrid, pero fue titular contra el Girona en un duelo que el equipo local necesitaba ganar para recortar la ventaja de siete puntos del Barcelona.

En cambio, el Madrid terminó la noche lamentando oportunidades desperdiciadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Federico Valverde puso al Madrid 1-0 a los seis minutos del segundo tiempo, cuando el portero del Girona dejó que su disparo de larga distancia se le escurriera entre las manos. Pero el Girona, como visitante, no tardó en igualar el marcador después de que el mediocampista francés Thomas Lemar clavara un potente remate desde fuera del área.

Bellingham se retiró poco después, pero ni su reemplazo, Arda Guler, ni ninguno de los otros cuatro cambios de Álvaro Arbeloa pudieron darle al Madrid y a los 70.000 aficionados presentes los tres puntos que ansiaban.

Como tantas veces esta temporada, el Madrid no pudo transformar la presión en ocasiones y volvió a mostrarse vulnerable en defensa.

El resultado llegó poco después de las derrotas 2-1 ante el Mallorca en La Liga y en casa frente al Bayern Munich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Girona se mantuvo en el 12º puesto.