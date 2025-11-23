Real Madrid pide disculpas por mostrar foto equivocada en homenaje a Diogo Jota
Presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, reconoce fallo en video institucional.
Real Madrid ha pedido disculpas tras mostrar una foto del jugador equivocado en un video homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España.
En lugar de una foto de Silva, Madrid utilizó una imagen del jugador del Elche André da Silva el domingo durante la asamblea general de Madrid.
"Hubo un error en el video institucional. Pedimos disculpas, fue un error humano", dijo el presidente de Madrid, Florentino Pérez.
Madrid empató 2-2 en Elche más tarde el domingo en la liga española.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
AC Milan vence a Inter en emocionante derbi de la Serie A
AP
El AC Milan se impone 1-0 al Inter en un emocionante derbi italiano con gol de Pulisic.
Coral Bonilla se consagra bicampeona del Surf Open Cerritos 2025
El Universal
La surfista Coral Bonilla se destaca en el evento Surf Open Cerritos 2025 al lograr su segundo campeonato consecutivo.
Tigres conquista séptima estrella en Liga MX Femenil
El Universal
Diana Ordoñez anota gol decisivo para la victoria de Tigres en la final de la Liga MX Femenil 2025