Real Madrid pide disculpas por mostrar foto equivocada en homenaje a Diogo Jota

Presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, reconoce fallo en video institucional.

Por AP

Noviembre 23, 2025 08:59 p.m.
A

Real Madrid ha pedido disculpas tras mostrar una foto del jugador equivocado en un video homenaje a Diogo Jota y su hermano André Silva, quienes fallecieron en julio en un accidente automovilístico en España.

En lugar de una foto de Silva, Madrid utilizó una imagen del jugador del Elche André da Silva el domingo durante la asamblea general de Madrid.

"Hubo un error en el video institucional. Pedimos disculpas, fue un error humano", dijo el presidente de Madrid, Florentino Pérez.

Madrid empató 2-2 en Elche más tarde el domingo en la liga española.

