Poste colapsa, daña carros y causa apagón

Un poste metálico que sostenía cableado de la Comisión Federal de Electricidad, se partió en dos en la carretera a México y el puente del Anillo Periférico Oriente, en donde dañó dos vehículos que por ahí transitaban y además ocasionó apagón en la zona que duró varias horas.

Personal del Área Operativa de Protección Civil Municipal atendió el reporte respectivo del poste partido, que con ello también obstruyó el flujo vehicular.

El incidente ocurrió en los carriles laterales de la carretera 57, a la altura del Periférico, en dirección de Villa de Pozos hacia el distribuidor Juárez, donde el viejo poste metálico que ya estaba oxidado, finalmente cedió y se partió en dos colapsando también el cableado de la CFE que sostenía.

El poste se partió a la mitad con esto también ocasionó un apagón en la zona, que alcanzó el hospital de la clínica 50 viéndose afectados los pacientes.

Asimismo, dos carros fueron dañados por el poste, uno de ellos es un Seat León de color azul que acabó con el parabrisas trasero destrozado, aunque por fortuna no se registraron personas lesionadas.

Personal operativo de PCE implementó un operativo para asegurar la zona y salvaguardar a los automovilistas, incluso elementos de la Policía Vial Municipal resguardaron el área para evitar que se suscitaran accidentes.