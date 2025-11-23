ES NUEVA CRISTIANA
RECIBE EL BAUTISMO; LE DESEAN BIENESTAR EN SU VIDA
Camila Eichelmann Camacho recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.
En la celebración religiosa, Edgar Eichelmann y Roxana Camacho se encontraban felices con su hija.
Invitaron de padrinos a: Galo Galván y Claudia Quiroz.
Con la niña, sus abuelitos, tíos y primos, así como amistades de la familia.
En la Parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez exhortó a los papás y padrinos de la pequeña, a ser un ejemplo para ella.
Enseguida, bautizó a Camila.
Al finalizar la celebración, el sacerdote invitó a los papás de la pequeña a permanecer siempre en ella.
Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon a los Eichelmann Camacho bienestar en su vida.
