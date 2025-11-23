ES NUEVA CRISTIANA

Camila Eichelmann Camacho recibió el sacramento del bautismo, en una ceremonia.

En la celebración religiosa, Edgar Eichelmann y Roxana Camacho se encontraban felices con su hija.

Invitaron de padrinos a: Galo Galván y Claudia Quiroz.

Con la niña, sus abuelitos, tíos y primos, así como amistades de la familia.

En la Parroquia de San Agustín del Pedregal, el presbítero Salvador González Vásquez exhortó a los papás y padrinos de la pequeña, a ser un ejemplo para ella.

Enseguida, bautizó a Camila.

Al finalizar la celebración, el sacerdote invitó a los papás de la pequeña a permanecer siempre en ella.

Más tarde, en la estupenda recepción, los invitados les desearon a los Eichelmann Camacho bienestar en su vida.