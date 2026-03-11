Real Madrid vence 3-0 al Manchester City en el Bernabéu

Incluso sin una pléyade de sus astros, el Real Madrid resultó demasiada pieza para el Manchester City gracias a una actuación soberbia de Federico Valverde, en el más reciente choque de la Liga de Campeones entre estos titanes.

Real Madrid domina con triplete de Valverde

Una goleada de 3-0 en el Bernabéu dejó el miércoles al Madrid con el control de esta eliminatoria de octavos de final tras un impresionante triplete de Valverde en la primera mitad.

El internacional uruguayo asumió la responsabilidad de comandar el ataque del Madrid, en ausencia de las figuras lesionadas Kylian Mbappe, Jude Bellingham y Rodrygo.

La victoria del Madrid, poseedor del récord con 15 coronaciones en el certamen, pudo haber sido aún más contundente, pero un penal ejecutado en la segunda mitad con displicencia por Vinícius Júnior fue atajado por Gianluigi Donnarumma.

Kai Havertz iguala para Arsenal ante Bayer Leverkusen

El vigente campeón Paris Saint-Germain venció a Chelsea por 5-2 y el pequeño Bodø/Glimt atisba también los cuartos de final tras una victoria 3-0 sobre Sporting de Lisboa.

Arsenal empató 1-1 con Bayer Leverkusen.

Kai Havertz volvió para castigar al Bayer Leverkusen y sellar el miércoles el empate 1-1 del Arsenal en la Liga de Campeones.

El internacional alemán convirtió un penal a los 89 minutos ante el equipo donde comenzó su carrera, e igualó el duelo de ida de los octavos de final en el BayArena.

"Conozco bien el estadio y he cobrado muchos penales desde este punto", dijo Havertz, quien dejó al Leverkusen para fichar por Chelsea en un acuerdo de 95 millones de dólares en 2020.

Los líderes de la Liga Premier se vieron en desventaja con el gol de Robert Andrich justo después del descanso. Pero Malik Tillman cometió una falta sobre Noni Madueke en el área, y Havertz remató rasante para batir a Janis Blaswich desde el punto penal.

"El tiempo entre el silbatazo del penal y el cobro del penal se sintió como una eternidad", dijo Havertz. "Pero al final, tienes que estar mentalmente presente en esos momentos".