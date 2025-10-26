Real Madrid vence a Barcelona en un tenso Clásico

MADRID (AP) — El Real Madrid finalmente puso fin a sus recientes dificultades contra el Barcelona en un tenso Clásico que vio a los jugadores confrontarse después del pitido final.

Kylian Mbappé y Jude Bellingham anotaron mientras Madrid vencía al Barcelona 2-1 en el primer Clásico de la temporada el domingo, deteniendo una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el rival catalán.

La victoria en casa aumentó la ventaja del Madrid sobre Barcelona en la cima de La Liga a cinco puntos después de diez jornadas.

Hubo un breve altercado entre los jugadores del banquillo de ambos equipos después de que Pedri del Barcelona fuera expulsado justo antes del pitido final. La pelea continuó después de que el partido terminó, incluyendo al delantero del Madrid Vinícius Júnior y la estrella del Barça Lamine Yamal —quien fue contenido exitosamente por los defensores del Madrid durante el partido— entre los involucrados.

"Fue el momento y la tensión de ambos equipos", dijo el entrenador del Madrid, Xabi Alonso. "Fue la tensión de un partido importante y un resultado ajustado. No deberíamos leer demasiado en estos momentos de tensión. Todo tipo de cosas han sucedido en los Clásicos".

Vinícius y Yamal —cuyos comentarios previos al partido molestaron a algunos aficionados del Madrid— intercambiaron palabras un par de veces durante el juego. Vinícius gesticuló contra Yamal, usando sus manos para insinuar que la estrella del Barcelona hablaba demasiado.

"Hablar es barato", publicó Bellingham en Instagram después del partido.

El jugador inglés lo calificó como "una actuación magnífica de todo el equipo".

"Esta victoria también es para los aficionados", dijo a Real Madrid TV. "El año pasado jugamos mal en los grandes partidos y hoy esta victoria fue para todos".

Yamal y el portero del Madrid Thibaut Courtois y el defensor del Madrid Dani Carvajal también se enfrentaron después del partido.

El portero suplente del Madrid, Andriy Lunin, fue expulsado tras el altercado posterior al partido, y Vinícius fue uno de los jugadores que recibió una tarjeta amarilla.

Vinícius estaba visiblemente molesto cuando fue reemplazado por Rodrygo al 72. Se dirigió directamente al vestuario antes de reunirse con sus compañeros en el banquillo unos minutos después.

"Todos los entrenadores saben que hay diferentes personalidades", dijo Alonso. "Ahora lo disfrutaremos y, cuando llegue el momento, hablaremos de estas cosas en el vestuario, por supuesto".

El delantero francés Mbappé, quien no logró convertir un penal en la segunda mitad, adelantó a Madrid a mitad del primer tiempo. Eso ocurrió después de que el VAR revirtiera una decisión de penal y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé abrió el marcador a los 22 minutos tras una asistencia de Bellingham. Barcelona igualó a través de Fermín López al 38 y Bellingham sentenció el encuentro al 43.

El portero del Barcelona Wojciech Szczesny detuvo el penal de Mbappé al 52.

Madrid ha ganado 12 de 13 partidos esta temporada, su único revés siendo una derrota 5-2 en el Atlético de Madrid en la liga española en septiembre.

Fue la tercera derrota de la temporada para el Barcelona en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 ante el Paris Saint-Germain en casa en la Liga de Campeones y 4-1 en Sevilla en la liga española.

Yamal estaba haciendo su tercera aparición después de perderse tiempo de juego debido a una lesión. El joven no pudo hacer mucho contra el defensor del Madrid Álvaro Carreras durante todo el partido en el Bernabéu.

Mbappé aumentó su cuenta como líder de la liga a 11 goles en un contragolpe, encontrando tranquilamente la red con solo Szczesny por vencer tras un buen pase de Bellingham. Fue el 16to gol de Mbappé en sus últimos 13 partidos con club y selección.

Barcelona igualó tras un error del centrocampista del Madrid Arda Guler, quien perdió la posesión cerca del área permitiendo a Marcus Rashford hacer una carrera por el lado izquierdo y encontrar a López para un fácil remate desde cerca.

Bellingham adelantó nuevamente al Madrid cinco minutos después, encontrando la red abierta desde cerca de la línea de gol después de que el defensor del Madrid Éder Militão cabeceara el balón hacia la portería tras otra buena carrera y centro de Vinícius.

Bellingham, quien se perdió la primera parte de la temporada debido a una lesión en el hombro, había anotado su primer gol de la temporada el miércoles en la victoria del Madrid 1-0 sobre la Juventus en la Liga de Campeones. También estuvo involucrado en la jugada que llevó al penal fallado por Mbappé —una mano del defensor del Barcelona Eric García mientras intentaba contener a Bellingham dentro del área.

Mbappé tuvo otro gol anulado por fuera de juego en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Madrid fue premiado con un penal a los dos minutos de juego tras una carrera de Vinícius dentro del área, pero la decisión fue revertida tras la revisión del video. Vinícius cayó después de patear la pierna de Yamal mientras intentaba disparar a gol. El árbitro inicialmente cobró falta a Vinícius, pero cambió de opinión después de revisar la jugada nuevamente.

Madrid pensó que había abierto el marcador unos 10 minutos después cuando Mbappé encontró la red con un disparo de larga distancia, pero el VAR intervino nuevamente para dictaminar que estaba en fuera de juego cuando recibió el balón.

Pedri fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad tras una entrada deslizante sobre Aurélien Tchouaméni.

Redención para Madrid

Madrid fue superado 16-7 al perder todos los Clásicos la temporada pasada en todas las competiciones. Fue la primera vez que el Barcelona ganó todos los Clásicos en una temporada que tuvo al menos tres partidos entre los rivales.

El Barcelona llegó el domingo con problemas de lesiones en el ataque, y el entrenador Hansi Flick tuvo que ver el partido desde un palco del estadio después de que se le mostrara una tarjeta roja por protestar en la ronda anterior de partidos. El delantero Robert Lewandowski estaba fuera con una lesión en el tendón de la corva y el delantero Raphinha permaneció en la lista de lesionados debido a una dolencia en la pierna derecha sufrida a finales de septiembre. Dani Olmo y el portero titular Joan García ya habían sido descartados por lesiones.

Raphinha, quien estuvo entre los involucrados en el altercado al final del partido, anotó cinco de los 16 goles que el Barcelona marcó en los cuatro partidos contra el Madrid la temporada pasada.

Más temprano, el Mallorca empató 1-1 con el Levante, mientras que el Celta de Vigo ganó 3-2 en Osasuna con un gol de Pablo Duran en el minuto 87.

El Rayo Vallecano venció 1-0 al Alavés con un gol de Alemão en el tiempo de descuento.