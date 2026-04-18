Real Sociedad gana Copa del Rey 2024: triunfo en penales y liderazgo de Marrero

SEVILLA (AP) — La Real Sociedad venció al Atlético de Madrid en la tanda de penales para ganar el sábado el título de la Copa del Rey, dándole al entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo su primer título desde que se mudó a España esta temporada.

Gol más rápido en la historia de la Copa del Rey

Después de que el partido terminó 2-2 tras la prórroga, el portero de la Real, Unai Marrero, atajó los disparos de Alexander Sorloth y el argentino Julián Álvarez. Pablo Marín convirtió el último lanzamiento para asegurar la definición 4-3.

"Sabía que si llegaba el momento de los penaltis, yo, el equipo y la afición confiaban mucho en mí", expresó Marrero, de 24 años, antes de que recibieran el trofeo y las medallas del rey de España Felipe VI. "No soy consciente de lo que significa esto, pero no se puede explicar".

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La Real necesitó 14 segundos y que solo tres jugadores tocaran el balón directamente tras el saque inicial para ponerse en ventaja gracias a Ander Barrenetxea.

Ademola Lookman igualó para el equipo de Diego Simeone con un gol a los 19 minutos, pero un penal cometido por el portero Juan Musso permitió que Mikel Oyarzabal devolviera la ventaja a la Real Sociedad en el tiempo de descuento de la primera mitad.

Álvarez colocó un disparo en el ángulo derecho para poner el 2-2 al 83.

Pellegrino Matarazzo y el impacto en la Real Sociedad

El entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo asumió el mando de la Real Sociedad en diciembre cuando estaba dos puntos por encima de la zona de descenso en la liga española. Cuatro meses después, el club del País Vasco ha ganado la copa y está en la mitad superior de la tabla.

El Atlético ahora centrará su atención en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Arsenal, que se disputará más adelante este mes.

"Hemos empezado perdiendo en segundos. Ha venido el penalti justo antes del descanso y el equipo lo ha seguido intentando hasta el golazo de Julián", dijo el veterano mediocampista del Atlético Koke Resurrección. "Así es la vida, así es el fútbol. Hay que seguir".

El gol de apertura contra la afamada defensa del Atlético fue tan simple como se puede: balón al portero, pelotazo largo por la banda derecha, donde Gonçalo Guedes estaba libre para enviar un centro para que Ander Barrenetxea lo cabeceara a la red.

La secuencia expuso una serie de acciones defensivas poco ideales. Ni Nahuel Molina ni Giuliano Simeone interceptaron balones alcanzables; Matteo Ruggeri dejó que Barrenetxea le ganara el salto para el cabezazo; y el portero Juan Musso quizá podría haber hecho un esfuerzo más ágil para evitar que el disparo rebotara y pasara.

Lookman volvió a demostrar que fue el fichaje invernal más impactante en España —su gol fue el séptimo con el Atlético— cuando el exdelantero del Atalanta recibió un pase de Antoine Griezmann justo dentro del área y disparó de zurda pegado al poste.

Oyarzabal fue al punto penal después de que Musso se estrellara contra Guedes al disputar un balón alto en el área. Oyarzabal estuvo a la altura de su reputación como especialista en penales y anotó. El delantero de España también anotó desde los 11 pasos para el único gol en la final de copa de 2020 contra el Athletic Bilbao.

La Real Sociedad tenía el control y estaba a solo minutos del título cuando el Atlético finalmente armó una buena jugada colectiva para desestabilizar por primera vez la defensa de la Real Sociedad y habilitar a Álvarez en la segunda mitad.

Porteros brillan en la definición

Musso se reivindicó de sus errores anteriores al realizar atajadas consecutivas en la prórroga. Y Álvarez estuvo cerca de marcar el gol de la victoria cuando estrelló el balón en el poste al 100.

Por lo demás, el Atlético creó varias ocasiones que no pudo concretar para conseguir el gol que aseguraba el título.

Luego fue el turno de Marrero de brillar, ya que adivinó correctamente los dos primeros penales de los delanteros del Atlético antes de que Marín clavara su disparo en el ángulo superior.

"He tratado de dejar la mente en blanco, creo que he conseguido estar tranquilo y sereno", dijo Marín sobre su penal decisivo.

Griezmann ahora necesitará ayudar a guiar al Atlético más allá del Arsenal en las semifinales europeas para tener otra oportunidad de terminar su última temporada en España con un título antes de que el máximo goleador histórico del club se una al Orlando City de la MLS la próxima temporada.

"Tenemos un reto muy bonito. Estamos entre los mejores de Europa. Queremos esa ´Champions´ y vamos a hacer todo lo posible por ganarla", añadió, pero aclaró que esta es "una noche triste".