Recibe Crawford última oportunidad con los Nets

LAKE BUENA VISTA.- Jamal Crawford viene de tener un partido de 51 puntos.

La gente podría haberlo olvidado. Después de todo fue hace más de 450 días. Por algún tiempo parecía que sería el último partido de Crawford como jugador de la NBA debido a que la mayor parte de esta campaña el base de 40 años no tuvo equipo.

"Para serles honestos, viví todo tipo de emociones", reconoció Crawford. "Me sentí frustrado al inicio, no lo entendía, no sabía que estaba ocurriendo".

Por suerte para Crawford, eso ya no tiene importancia. Está de vuelta en la NBA, llenado una de las plazas que necesitaban los Nets de Brooklyn después de que su plantilla se vio diezmada por lesiones y problemas relacionados al coronavirus al reiniciar la temporada en Walt Disney World.

Debido a que Vince Carter oficialmente se retiró, Crawford vuelve a la liga como el jugador más veterano, dos meses y medio más longevo que Udonis Haslem de Miami.

Crawford, seis veces ganador del premio al mejor Sexto Hombre de la NBA y también laureado con un trofeo al mejor compañero, entrenó por primera vez con los Nets el miércoles.

"Es un tipo al que le encanta jugar baloncesto en las vacaciones, se mantiene en buena forma, ya sea jugando en torneos amateur, juegos informales o rodeándose del deporte con sus hijos", aseguró el entrenador interino de los Nets Jacque Vaughn.

Los Nets se convertirán en el noveno equipo en la carrera de Crawford y una vez que dispute un partido en Disney llegará a las 20 temporadas.

La última vez que jugó fue el 9 de abril del 2019, cuando anotó 51 puntos como suplente con Phoenix ante Dallas. Es el jugador más veterano en la historia de la NBA en anotar más de 50 puntos en un duelo. A Michael Jordan le faltaban siete semanas para cumplir los 39, cuando tuvo su último encuentro de 50 unidades— y por un momento parecía que Crawford se uniría a Kobe Bryant en un singular club de la NBA.

Bryant encestó 60 puntos en su último juego de la NBA. Si el último partido de Crawford con Phoenix hubiera sido su despedida de la NBA, él y Bryant hubieran sido los únicos dos jugadores en anotar al menos 50 puntos en su última presentación.

"Si me hubieran dicho que mi último partido sería de 51 puntos saliendo de la banca, pues ese es un gran despedida", dijo Crawford. "Entonces intenté encontrar la paz en eso y tuve oportunidad de pasar tiempo con mi familia. Pero estoy feliz de estar de vuelta".